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章子怡新片創作期很焦慮 坦言拿汪峰出氣

娛樂新聞組／綜合報導
章子怡（左）緊摟汪峰，十足秀恩愛。（取材自微博）
章子怡（左）緊摟汪峰，十足秀恩愛。（取材自微博）

在「我和我的父輩」上映前夕，章子怡受訪聊了聊電影「我和我的父輩」之「詩」單元中首執導筒的幕後故事。對於這次經歷，她表示「真的很難」，她也第一時間找張藝謀請教經驗，她說：「在電影方面有問題，還問誰？」

新浪娛樂報導，章子怡說，家人也是她堅強的後盾，父親提供素材，丈夫女兒陪伴著她創作劇本、體驗角色……章子怡坦言自己在劇本創作時期很焦慮，還老是拿丈夫汪峰當出氣筒，「但他從來沒有埋怨過，非常理解我，現在想來很過意不去。」

雖然一邊演戲一邊導戲讓她覺得很「分裂」，但她從這種不同的視角中也汲取了與演員身份不同的養分，笑稱： 「下一部戲找我做演員的導演一定很幸福。」

「沒想過當導演」的章子怡交出了自己誠意滿滿的答卷，就像她說的：「影片是拍給觀眾的，只要他們認可，一切都值得。」

搜狐娛樂報導，「我和我的父輩」上映，汪峰工作室日昨發布汪峰包場支持章子怡，汪峰轉發為妻子打CALL：「經歷了『詩』從無到有的全過程，深知一部好電影誕生的艱辛不易……，第一次做導演的子怡如此嫻熟精準的掌控電影的每個細節。……邀請歌迷觀影為「我和我的父輩」加油，為子怡喝彩！」

電影 導演 工作

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