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黃秋生首演台劇 「因在香港沒人找我演戲」

記者陳建嘉╱綜合報導
78--黃秋生在台劇「四樓的天堂」中演一名推拿師。(記者李政龍／攝影)
78--黃秋生在台劇「四樓的天堂」中演一名推拿師。(記者李政龍／攝影)

黃秋生、謝盈萱、范少勳主演電視劇「四樓的天堂」首映，黃秋生首度演出台劇，被問為何願意演出，立刻打趣回答：「在香港沒人找我工作，有工作就來啦。」

黃秋生近年頻繁往返香港、台灣工作，是否想在台灣置產？他大笑回應，「要等工作多啊，暫時還沒有錢在台灣買房子」，還開玩笑問記者說「除非你借我錢啊，不過如果工作多了，自然就會留下來了」。

另有記者問他是否覺得香港已經變了，他嘆息後回答：「是不敢想啦，還要想什麼呢。就好像本來是你的親人，但你每次回到家中，都覺得變得不一樣了。」

黃秋生對「四樓」幕後團隊讚譽有加，尤其是導演陳芯宜、編劇樓一安，「他們很專業，我第一次與他們聊劇本，就被對方震驚到了」。

而這次與謝盈萱、范少勳合作，同樣對兩位晚輩讚不絕口，還主動打趣范少勳，「他每天都來我房間偷學，問我怎麼演戲，如果他未來拿影帝，起碼一半是我的功勞」；另提到與謝盈萱合作，是非常安心舒服的事，「我有先做功課，知道謝盈萱是劇場女神，就想不可以丟臉，一開始覺得她有些緊張，但後來越來越好」。

黃秋生在「四樓」演出推拿師，對於按摩，有自己的一套，「按摩就像扭毛巾一樣，要找到適合的筋絡按下去」，也說他從小就有學武術、擒拿，對按摩這件事並不陌生，這回也演得非常過癮。

謝盈萱在劇中演出心理醫生，主治心理創傷。首次得知對手是黃秋生，心情非常簡單，「我與秋生哥碰面之前，會有一些想要證明自己的想法，就是希望能達到他對表演的標準」，稱讚這位資深影帝非常有親和力。

黃秋生 工作 台灣

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