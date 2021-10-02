張鈞甯怕再被貼標籤？20字賀十一藏玄機

張鈞甯轉發央視的生日賀文，網友狂讚她有心了。(取材自微博)

適逢大陸十一，先前遭大陸網友指是「台獨」的台灣 女星張鈞甯也轉發央視的生日賀文，短短20個字讓大陸網友嗨翻，紛紛留言讚她有心了。

張鈞甯寫道：「山河錦繡，盛世中華。#祝新中國 生日快樂#！」不過眼尖網友發現她發文的時間是9點4分，而她的生日是9月4日，暗藏玄機讓網友直呼感動。

藝人張鈞甯先前被挖出碩士論文，因題目「我國」而被指台獨藝人，事後親發聲回應「兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨，5000年中華文明讓我們學會的是堂堂正正頂天立地的中華兒女之道。」強調她一直堅定認同自己的中國人身分。

而去年登十一節目高唱「我的祖國」，引發台灣網友撻伐的歐陽娜娜，事隔一年，今年則轉發央視的生日賀文，寫道「願祖國繁榮昌盛」，祝祖國生日快樂。

此外，男星王大陸也說「盛世華誕，祝福祖國繁榮昌盛」，賴冠霖還貼出去參加「十一72周年招待會」的邀請函與嘉賓證，開心寫下「祝福你，我的祖國」。

去年歐陽娜娜上央視晚會獻唱「我的祖國」等歌曲，引發台灣網友痛批，當時陸委會還為此發表新聞稿表示，藝人不應傷害台灣民眾的情感，淪為中共 對台統戰的樣板工具，亦不應配合中共對台進行統戰宣傳。