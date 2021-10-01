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張藝謀為愛妻陳婷慶40歲生日 同框複刻版小女兒

娛樂新聞組／綜合報導
張藝謀送給妻子的生日禮物是一大束嬌豔玫瑰花。（取材自微博）
張藝謀送給妻子的生日禮物是一大束嬌豔玫瑰花。（取材自微博）

中國導演張藝謀的妻子陳婷日前在社交平台上卡點曬出生日美照，還配文稱：「四十不惑，堅信只要心中有愛，所遇皆會是溫柔。」圖片中，她與張藝謀罕見同框。

鳳凰網報導，照片中，剛剛40歲的陳婷打扮精緻優雅，戴著花朵髮箍和鑽石耳釘越發顯得美麗動人。她身穿一件透視蕾絲花裙，襯托出身段的完美。71歲的張藝謀和女兒則是依偎在陳婷身邊，張藝謀穿著低調，只是一件普通的T恤，不過卻精神十足。兩人15歲的小女兒也罕見露面，穿著灰色短袖，亭亭玉立，五官和爸爸張藝謀很相似。不過，從表情看出一家子的心情十分愉快。

令人意外的是張藝謀送給妻子的生日禮物是一大束嬌豔玫瑰花，極其浪漫的舉動讓人懷疑當天是情人節。花束還別著一張小卡片，寫著：「老婆，生日快樂。」

聞訊趕來的網友紛紛送上最真誠的祝福，順便還點評一下張藝謀的微笑。

另據貓眼娛樂報導，照片中可以看出，張藝謀家中布置得十分溫馨，有著鮮花美酒，看上去很有情調。他精心為陳婷準備了花束，配色彰顯了導演的品味，還親自寫上了祝福，可見對愛妻的生日十分重視。

此次慶生只有張藝謀和兩人的女兒出鏡，兩個兒子並未現身。

張藝謀送給妻子的生日禮物是一大束嬌豔玫瑰花。（取材自微博）
張藝謀送給妻子的生日禮物是一大束嬌豔玫瑰花。（取材自微博）

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