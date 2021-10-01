鄭爽宣戰前夫討道歉 忍2年曝小三不雅照

鄭爽（右）與張恒昔日甜蜜的模樣，現兩人撕破臉。(取材自微博)

大陸女星鄭爽 因代孕風波及逃漏稅遭官方封殺，在無法使用微博 的情況下改以Instagram向外發聲；她日前更新動態，先是一張女子被模糊處理的照片，疑似是女性不雅照，隔兩天則直接公開女子長相，疑似是和前夫張恒床戰時的情色照。鄭爽並對照片中的「陳女士」喊話：「請理解我的行為，因為這不是妳一個人的行為。」

「噓！星聞」報導，鄭爽文中提到，和疑似是小三的陳女相識，在這兩年的時間裡，反覆被影片裡的一切侵蝕大腦，她說在之前和張恒的感情、利益糾葛鬧得沸沸揚揚時，沒有以這些影片保護自己，「我相信這只是傷害的千萬分之一，但妳又做了什麼呢？什麼都沒有做，看著我被網暴，你心裡一點都不感到自責嗎？」

鄭爽表示：「我再也不想被困在這場噩夢裡，我一直在等一個公開的道歉，給我一個期限」。

隨後鄭爽把這張大尺度的小三艷照刪除，但繼續發文，她說，在代孕風波爆發後自己崩潰了，對於小孩懷有深深的愧疚感，怕孩子被利用、怕孩子的出生是不幸的開始、怕自己帶給孩子的是被威脅的人生，因此一直等著張恒先出牌。

鄭爽坦言做錯事情就該受到懲罰，因此一開始沒有及時解釋，「解釋多一句都像為自己的行為卸責。」如今她不想繼續當被動方，「不管怎樣我邁出了自己的第一步，不要再被感情勒索控制，不要再去質疑自己的行為，我很肯定你侵犯了我，我相信一切都是時間問題。」

面對鄭爽再次挑起和張恒之間的糾葛，除了部分粉絲力挺，網友幾乎一面倒表示看膩了，「出軌道歉坐牢你們私下解決，鬧了半年，還沒鬧夠？」也有網友認為，張恒出軌與否，和鄭爽代孕問題以及逃漏稅根本是兩碼子事：「快把國家罰款繳了！」此外網友點出鄭爽最大的盲點，在於看不清自己的問題，「其實大家根本不在意張恒，她把張恒打倒了也依然是代孕棄養逃稅。」