鄭爽公開「小三正臉艷照」親睹張恒出軌 忍2年爆發

鄭爽突公開小三艷照，隨後又刪除。(取材自微博)

中國 女星鄭爽 因代孕風波以及逃漏稅，遭到官方封殺，在無法使用微博 的狀況下，她改以Instagram向外發聲，29日她更新動態，是一張女子被模糊處理的半張臉照片，原圖疑似是一名女性的不雅照，1日更是直接公開女子長相，疑似是和前男友張恒床戰時的情色照，同時對照片中的「陳女士」喊話：「請理解我的行為，因為這不是妳一個人的行為。」

➤➤➤鄭爽上傳「情色不雅照」宣戰張恒：等一個公開的道歉

鄭爽文中提到，和疑似是小三的陳女相識，在這兩年的時間裡，反覆被影片裡的一切侵蝕大腦，她說在之前和張恒的感情、利益糾葛鬧得沸沸揚揚時，沒有以這些影片保護自己，「我相信這只是傷害的千萬分之一，但妳又做了什麼呢？什麼都沒有做，看著我被網暴你心裡一點都不感到自責嗎？」

隨後鄭爽把這張大尺度的小三艷照刪除，但繼續發文，她說在代孕風波爆發後自己崩潰了，對於小孩懷有深深的愧疚感，怕孩子被利用、怕孩子的出生是不幸的開始、怕自己帶給孩子的是被威脅的人生，因此一直等著張恒先出牌。

鄭爽坦言做錯事情就該受到懲罰，因此一開始沒有及時解釋，「解釋多一句都像為自己的行為卸責。」如今她不想繼續當被動方，「不管怎樣我邁出了自己的第一步，不要再被感情勒索控制，不要再去質疑自己的行為，我很肯定你侵犯了我，我相信一切都是時間問題。」