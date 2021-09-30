陳坤籲多給大齡男星機會 反被網嗆：你們吃盡了紅利

陳坤為年紀大的男演員爭資源，卻受到網友批評。（取材自微博）

45歲大陸男演員陳坤演技精湛，一直深受大眾歡迎。而日前，他在北京電影 節評委見面會上的一番「給年紀大的男演員多一些資源」言論，卻引起爭議。

事緣作為評委的陳坤表示：「請給我們年紀大的男演員多一點創作和演戲的機會吧，請給我們多寫一些好的角色給我們這些演員去演戲吧。」卻遭到不少網友砲轟：「他資源很好了，別人想進電影圈都進不去，他主要問題是自己演技沒突破，越來越端著了」、「真的夠不要臉的，你們這個年紀吃盡了網路流量紅利，得到的都是最好的」、「現在好點的主流資源不都在年紀大的男演員手裡嗎」等。

網友列舉出圈中年紀大的男演員其實機會很多，譬如孫紅雷、黃渤、吳京、潘粵明等，四、五十歲還經常做男主角。此外，陳坤有品牌代言以及雜誌拍攝，機會相對於同期或同齡演員來講，已經非常豐富，所以網友認為他應該知足。

海清曾公開為中年女演員求機會，當時也受到爭議。（取材自微博）

女演員海清曾在2019年的「FIRST青年電影展閉幕式」上大談中年女演員不易，不斷感慨因年齡被影視市場和許多題材隔離在外，更現場為中年女演員求機會，當時也受爭議。

至於陳坤的呼籲其實是有段前文。因同場的鞏俐是他的偶像，他提及當自己看懂對方的表演時，已經30歲了：「如果現在能跟她合作的話我會非常幸福。」看得出陳坤很渴望同偶像合作，所以才希望有導演 能給予機會，所以也有網友認為不用過分解讀。