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張紀中妻凸肚現身 網驚：4年懷3胎？

娛樂新聞組／綜合報導
張紀中曬出一家三口的視頻，被網友發現他老婆的肚子又凸起。（視頻截圖）
張紀中曬出一家三口的視頻，被網友發現他老婆的肚子又凸起。（視頻截圖）

70歲大陸導演張紀中日前在個人社交帳號曬出一家三口的視頻，並配文：「花開枝頭多喧鬧，家裡又迎來了一個新的春天」。視頻中，張紀中抱著剛過一歲生日的小女兒，滿臉的寵溺。

網易娛樂報導，張紀中妻子杜星霖披散著長髮，穿著寬鬆的長裙，小腹明顯隆起，看著疑似已有身孕。而張紀中也用三朵玫瑰花的表情包回覆了一位網友的評論「是有新的成員嗎？」像是默認了懷孕一事。

另據ETtoday報導，張紀中在2016年跟前妻離婚，隔年馬上娶小31歲的助理杜星霖，並接連迎接兩個孩子誕生，但兩人的年齡差距總是成為外界諷刺焦點，但嬌妻對他的精力還是如此旺盛，羞讚「體力比很多年輕人都好」，近期夫妻倆抱著小女兒一起拍攝影片，被網友發現老婆的肚子又凸起，瘋傳又懷上三胎，引起熱議。

對此，由於雙方年紀相差31歲，除了獻上祝福的粉絲之外，仍有不少網友吐槽「女的是為了錢吧」、「怎麼結婚後像生子機器」、「站在一起簡直像三代同堂」，引起熱議。

事實上，張紀中與杜星霖8月底時曾曬出一支一家四口的影片，寫下「喜鵲枝頭叫喳喳，是有好事要來了嗎？」當時老婆穿著比較合身的洋裝，因此他在上傳影片之前特地將妻子肚子的地方以模糊特效處理，當時就已經被懷疑懷上三胎。

導演 攝影

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