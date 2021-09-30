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余文樂佳士得拍賣收藏品 1500萬美元成交破亞洲紀錄

記者黃保慧／綜合報導
今年是余文樂入行滿20年，他透露今年10月將有個全新的計畫。（圖：佳士得提供）
今年是余文樂入行滿20年，他透露今年10月將有個全新的計畫。（圖：佳士得提供）

港星余文樂為了迎接40歲，與全球知名藝術及奢侈品拍賣公司「佳士得」合作，自17日起舉辦「No Time Like Present」NFT加密藝術余文樂線上拍賣專場，活動日前告一段落，以1億2000萬元（港幣，下同，約1541萬美元）成交總額，寫下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄，讓余文樂覺得非常感恩，直呼9月是他的「幸福月」。

這是NFT加密藝術首次引進亞洲拍賣場，成交總額高達1億2164萬2750元，是拍賣前最低估價的292%，讓余文樂感到與有榮焉，他表示：「這場拍賣是我過去20年收藏旅程和職業生涯的一個小總結，我對生活、藝術的收藏能獲得全球諸多收藏家的共鳴，令我十分感動，『No Time Like Present』拍賣成果將是我40歲生日最難忘的禮物，我會將部分拍賣收益捐給『願望成真基金』，幫助重症的兒童與青少年。」

除了將滿40歲，今年也是余文樂入行滿20年，他透露今年10月將有個全新的計畫，在這個神祕計畫中，他不像過去20年一樣扮演別人，而是要呈現最真實的自己，有許多他熱愛的、初次嘗試的事物，都會在這個計畫中展開，請大家拭目以待。

至於為何9月是他的「幸福月」？余文樂說，因為他最重要的四個女人：媽媽、老婆、女兒和妹妹都在9月生日，由於疫情關係，今年沒有大肆慶祝，而是選擇和老婆、小孩在家裡，一起吃飯、切蛋糕，對他來說，這樣平淡又溫馨的過日子，和家人在一起，就是最大幸福。

拍賣 NFT 疫情

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