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姚安娜被嘲靠爸族 上綜藝遭前輩吐槽

娛樂新聞組／綜合報導
姚安娜（圖）參加綜藝節目「中餐廳5」，被擔任首席運營官的寧靜嗆，讓不少觀眾看傻眼。（取材自微博）
姚安娜（圖）參加綜藝節目「中餐廳5」，被擔任首席運營官的寧靜嗆，讓不少觀眾看傻眼。（取材自微博）

「華為小公主」姚安娜是華為集團創始人任正非的小女兒，出道不久便成為人氣綜藝「中餐廳」的一員，被不少人質疑是「靠爸爸上位」，而節目班底之一的資深女星寧靜，不改嗆辣風格，不時在節目中調侃此事。

姚安娜參加綜藝節目「中餐廳5」，被擔任首席運營官的寧靜（圖）嗆，讓不少觀眾看傻眼...
姚安娜參加綜藝節目「中餐廳5」，被擔任首席運營官的寧靜（圖）嗆，讓不少觀眾看傻眼。（取材自微博）

綜合媒體報導，「中餐廳」節目裡，有一段大家坐下來討論投資餐廳的事，寧靜問姚安娜：「爸爸平常給妳多少生活費？」姚安娜沒多想，就回了句：「錢的事情我不用擔心。」一旁的黃曉明聽馬上愣住。

寧靜繼續對姚安娜犀利發問，既然爸爸是企業家，「投資餐廳部分有什麼建議呀？」寧靜提議：「打電話問妳爸，一個飯店怎麼經營」、「不然讓爸爸把錢都贊助了！」讓姚安娜只能在一旁尬笑，黃曉明見狀趕緊表示都是開玩笑，不過寧靜依然直來直往，說道「我們從此以後不提你爸爸了，千萬摁住你爸別來贊助」。

寧靜犀利的發言在節目中經常出現，還有因為節目需要做飯，姚安娜表示自己不會，寧靜露出一絲不悅的表情，還嗆：「這不是旅遊節目，必須要會做飯。」對此，姚安娜只能尷尬地笑。

不過，寧靜也不是只會批評，她在節目中也相當照顧後輩，經常以過來人的經驗給姚安娜建議，在一次兩人獨處時稱讚對方「我覺得妳不是嬌生慣養的女孩，如果嬌生慣養的話，堅持不了這麼多天的」。

姚安娜 投資 嬌生

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