陳冠希(左)貼出手摸秦舒培腹部照片,網友猜測他可能要再當爹了。(取材自Instagram)

過去發生過多起負面事件的香港 藝人陳冠希(Edison)即將迎來41歲生日,自從他遇上模特兒秦舒培後就收心養性,雖然未註冊結婚,但不時貼出與四歲女兒Alaia一家三口合樂照片。他日前貼出的合照,令網友猜測有好消息宣布。

綜合媒體報導,陳冠希近日與秦舒培出遊,相片中秦舒培看起來有點發福,陳冠希把右手輕輕放在她的肚子上,不約而同笑得非常甜蜜。加上陳冠希的曖昧留言:「HE AND SHE / SHE AND HE」,疑透露秦舒培再次懷孕,更是一個男孩。

陳冠希與秦舒培「疑似透露二胎」的放閃合照曝光後,也掀起大批網友的目光,紛紛留言「是二胎嗎」、「感覺有喜了」、「是不是要說恭喜了」、「男神又帥回當年了」、「看起好甜蜜」,引起熱議。