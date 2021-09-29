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劉德華再度當爹 和張子楓飆演技

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華（圖）將和新生代女星張子楓演出父女檔。（取材自微博）
劉德華（圖）將和新生代女星張子楓演出父女檔。（取材自微博）

由彭順執導，劉德華、張子楓、屈楚蕭等主演的電影「危機航線」近日宣布開機，剛滿60歲的劉德華與演技派新生代四小花旦之一的張子楓首次合作出演「父女檔」。

香港文匯報報導，「危機航線」主要講述世界上最大的三層豪華客機A380首次航行遭遇劫機，一名國際安保專家與女兒聯手在高空中對抗劫匪的故事。

本片是劉德華繼「失孤」、「我的特工爺爺」之後再演父親角色，不少網友紛紛留言非常期待他與張子楓擦出的火花。張子楓此次將挑戰扮演視障人士，與劉德華共同演繹一對默契十足又矛盾重重的父女。

劉德華將和新生代女星張子楓（圖）演出父女檔。（取材自微博）
劉德華將和新生代女星張子楓（圖）演出父女檔。（取材自微博）

據悉，劉德華此次在片中亦有大量動作戲，劉德華將與多名年輕演員上演密閉空間內驚險刺激的高空對決。

劉德華再次延續「主演並監製」的模式，在出演「危機航線」主角的同時也坐鎮影片監製，在幕後環節上為影片投入更多精力。

此外，最近將工作重心移往大陸的台灣藝人周興哲，也傳出參演「危機航線」。

鏡周刊報導，周興哲在電影裡雖是配角，但能和劉德華合作，對電影新鮮人周興哲來說，是一次難能可貴的表演學習經驗。

以歌手身分出道七年，唱作俱佳的周興哲擁有多首夯曲，如「以後別做朋友」、「永不失聯的愛」、「怎麼了」等等，但始終給人「歌比人紅」感覺。

另一方面，周興哲對表演早有熱忱，為了精進表演，他透過專業表演課讓自己在鏡頭前大方演戲，在音樂MV裡也會給自己加戲，對轉戰影壇早就做足準備。

航線 電影 台灣

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