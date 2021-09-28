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張曼玉神隱多年 憔悴瘦成皮包骨舊照駭人

娛樂新聞組／綜合報導
有網友挖出張曼玉過去出席公開活動的照片，暴瘦模樣再度引發熱議。（取材自微博）
有網友挖出張曼玉過去出席公開活動的照片，暴瘦模樣再度引發熱議。（取材自微博）

80年代香港影壇最閃耀的女星張曼玉，是許多人心中的女神，2004年出演「錯的多美麗」後就鮮少出演電影，近來轉戰歌壇和時尚活動。近日微博瘋傳她出席公開活動的照片，身穿紅色長裙的她身形暴瘦，跟昔日的美麗模樣大相逕庭，大批網民表示震驚。

張曼玉曾是許多人心中的女神。（取材自微博）
張曼玉曾是許多人心中的女神。（取材自微博）

綜合媒體報導，現年57歲的張曼玉近來遭網友挖出之前出席公開場合的照片，只見她整個人暴瘦，手、腳相當細瘦乾癟，雙頰顴骨異常凸起，看起來顯得憔悴許多。照片一出，許多網友都擔心她的身體健康，但也有網友認為：「美人在骨不在皮，我心目中永遠的女神」、「是有點瘦，但還是很有氣質」。

不過，據查證，該照片是2016年她在上海出席時尚品牌活動的舊照，當時已成為媒體及網民熱烈討論的材料，被其消瘦模樣嚇壞。其實多年來張曼玉都保持十分纖瘦身形，到近年更一直被指太瘦，由於她已絕少公開露面，因此這輯「皮包骨」照片在微博瘋傳。

事實上，張曼玉近幾年幾乎退出演藝圈，很多影迷對於她隱退感到可惜，但張曼玉曾表示，入行多年拍過80多部電影，各類型的角色都演過，要等到能夠打動她的劇本才會再拍電影。

2019年她也曾被媒體直擊她低調過生活的模樣，當時她染著橘紅色爆炸頭、頭戴鴨舌帽，簡單又隨意的打扮也遮不住女神的氣質。

張曼玉 電影 微博

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