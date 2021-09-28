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耽改劇播出無期？ 「吉星高照」名導半途走人

娛樂新聞組／綜合報導
耽改劇「天官賜福」傳出導演疑似請辭。（取材自微博）
耽改劇「天官賜福」傳出導演疑似請辭。（取材自微博）

大陸廣電總局下達8禁令，並在會議中強調抵制畸形審美，並點名「耽美」是不良文化，外界認為耽改劇播出之日將遙遙無期。近日有網友爆料耽改劇「天官賜福」的香港導演陳家霖疑似辭職，消息一出隨即引發網友熱議。網友狠酸「別拍了」、「拍了也不能播」、「開心，希望這部劇可以到此為止」。

ETtoday報導，「吉星高照」改編自墨香銅臭耽美小說「天官賜福」，7月開拍，由翟瀟聞、張凌赫主演，並找來強大製作團隊，包括執導「陳情令」走紅的導演陳家霖，被眾人高度期待。不過網爆「導演跑了」，驚傳導演對目前拍攝效果不滿意，帶著團隊辭職不幹了，更傳出劇組因此停拍。

然而也有網友透露，陳家霖自10月起就要去執導另一部作品，「吉星高照」是新導演交接，批評網路爆料造謠。對此陳家霖並未回應傳言，微博專注宣傳執導的新作「當愛情遇上科學家」。

「吉星高照」最初發表的幕後團隊相當強大，美術指導是「如懿傳」韓忠，不料開拍以來飽受負評，先是開拍後被外界偷拍的側拍照，男主角造型被吐槽服裝簡陋，劇名土氣，加上主角紅唇妝容，恐怕都牴觸大陸官方抵制的審美。

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