被批顯老 羅嘉良老婆蘇岩：不曾焦慮過

羅嘉良的第二任妻子蘇岩近日露面卻被網友嫌老。（取材自微博）

現年58歲的港星羅嘉良自從與47歲的第二任老婆蘇岩結婚後就移居內地，近年一直主攻內地市場，而原本是演員的蘇岩亦逐步減少幕前演出，專心照顧家庭。蘇岩婚後生活低調，但不時會拍片同粉絲分享近況，日前她上載了一段居家生活短片後，不少網民都留言攻擊素顏出鏡的她太顯老：「怎麼老成這樣」、「羅先生怎麼會看上你呢」、「配不上你老公」，不過蘇岩隨後就特別拍了一段短片，大方回應網民的質疑。

羅嘉良的第二任妻子蘇岩近日露面卻被網友嫌老。（取材自微博）

香港 01報導，蘇岩認為每個人都有在網上評論及留言的權利，但當中負面的評論並不會影響到她，對於被網民批評顯老，她表示自己不會介意：「就我而言，30歲的時候沒有想過這個問題，40歲以後我也不曾焦慮過，因為我焦慮也沒有用嘛，這就是現實，下垂啊、皺紋啊，這些都是我擋不住的，我能做好的就是管理好我的身材，調整好我的頭腦，安撫好我的心靈，愛我自己、愛家人、愛生活。」

蘇岩與羅嘉良在2007年合作拍攝「完美結局」擦出愛火，當時雙方都有家室，惹來「小三」及「抛妻棄子」的罵名，直至2008年兩人各自離婚，一年後在北京 舉行盛大婚禮，有報導指蘇岩家庭有軍方背景，財力雄厚，外出旅遊更有私人飛機接載。