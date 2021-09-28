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蔡少芬狂讚老公：演戲歌舞rap樣樣行

娛樂新聞組／綜合報導
蔡少芬讚老公張晉在「披巾斬棘的哥哥」中表現搶眼。（取材自微博）
蔡少芬讚老公張晉在「披巾斬棘的哥哥」中表現搶眼。（取材自微博）

港星蔡少芬日前現身上海參加代言的某品牌見面會。蔡少芬一襲印花長裙亮相，優雅迷人，狀態超佳。現場，蔡少芬分享駐顏有術的祕訣，談及老公張晉在「披巾斬棘的哥哥」中表現搶眼，蔡少芬興奮表示：「我都說我老公很厲害吧，現在相信了吧！他不只是唱歌好，演戲好，跳舞好，會打，現在連rap都行了，我真的是很快樂。」

蔡少芬讚老公張晉在「披巾斬棘的哥哥」中表現搶眼。（取材自微博）
蔡少芬讚老公張晉在「披巾斬棘的哥哥」中表現搶眼。（取材自微博）

搜狐娛樂報導，作為凍齡達人，蔡少芬在活動上大方分享保持健康美麗的祕訣，除了會選用代言的美容健康產品外，少糖少鹽的飲食習慣很重要，蔡少芬還透露自己其實是有點懶的人，雖然也會去滑雪、踩單車、遊泳，但並不是經常，「只有陪孩子去玩的時候我才會一起運動，並沒有經常做運動的習慣，但是飲食方面我是很注意的，少糖少鹽。」

蔡少芬最近與閨密朱茵、洪欣、陳法蓉一起錄製「請吃飯的姐姐」，被問及四姐妹一起上節目感受如何，蔡少芬表示：「十分開心！而且跟閨密錄節目和別人很不一樣，會覺得很安心，就算自己做錯了，也不用擔心會得罪對方。」

老公張晉最近「披荊斬棘的哥哥」中表現帥炸，瘋狂圈粉，還有網友感嘆「體驗到了蔡少芬的快樂」，該話題詞還登上了熱搜。對此，蔡少芬笑言：「現在你們知道了吧？」

有沒有在節目中嗑老公的CP？5G沖浪的蔡少芬十分「懂行」，親自下場嗑起了張晉、李承鉉這對CP，「他不是已經有個『老婆』在裡面了嗎？李承鉉不是他『老婆』嗎？還有我兩個兒子啊。」蔡少芬說，老公其實是個很沉穩的男人，有白舉綱他們在他身邊，就好像自己在他身邊一樣，才能把張晉可愛的一面激發出來，她還開腔感謝節目中自己兩個「兒子」。至於會不會與節目中的「老婆」爭寵，蔡少芬大度表示：「沒關係，在台上就給他吧，台下還給我。」

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