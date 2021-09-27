姚安娜蹭姊熱度？PO文寫錯「祖國」遭網酸

姚安娜發微博，短短70個字就錯了三個字。（取材自微博）

華為 財務長孟晚舟 25日晚間搭乘中國的包機從加拿大返回深圳，她的同父異母妹妹姚安娜 在微博發文歡迎姊姊回家，不過卻被發現短短70個字就寫錯了三個字，網友傻眼直呼：「連祖國兩個字都能打錯？」還有人懷疑她是不是在蹭熱度。

綜合媒體報導，姚安娜是華為集團創始人任正非與第二任妻子姚凌的小女兒，原名姚思為，被外界稱為「華為小公主」，今年正式出道當歌手。她25日在微博發文歡迎姊姊孟晚舟回家，一開始發文透露姊姊的飛機已經飛過北極上空，卻被發現「已」寫成了「己」，不只這樣，她最後感謝黨和祖國的強大時，又被發現「祖國」兩字的簡體字，將「祖国」寫成了「袓囯」，接連修正了兩次才改對，但全留下了編輯紀錄。

姚安娜是哈佛畢業的高材生，但短短的70個字中竟出現三個錯字，讓網友批「你的文字很煽情，你的文化水準我懷疑」、「這妹子竟然是手寫輸入嗎？修改了這麼多次？」

而姚安娜還留言表示「興奮的心情 顫抖的手」，似乎在回應自己為何打錯字。

姚安娜至今已經出道九個月，但一直被人詬病，雖然發行了不少新歌作品，但是並沒有掀起任何水花，出道就參加頂級綜藝「中餐廳」，讓人不免懷疑她的背後是否有資本支持。