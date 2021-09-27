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性感女神變厲鬼 難敵性感小鮮肉

記者黃保慧／綜合報導
太保（左起）、卲音音、導演陳果及黃又南為電影「鬼同你住」接受訪問。（取材自CATCHPLAY）
太保（左起）、卲音音、導演陳果及黃又南為電影「鬼同你住」接受訪問。（取材自CATCHPLAY）

香港導演陳果新片「鬼同你住」，以黑色幽默喜劇鬼片來呈現香港「住」的潛在問題，現年71歲的邵音音在片中化身厲鬼，扮相超犧牲，還要和對手演員拿刀互砍，頻頻噴血畫面超獵奇，邵音音憶起該場戲表示，旁邊很多穿著綠色緊身衣的工作人員在一旁輔助特效，但她笑稱，「他們穿得太性感，讓我這幾十歲老太婆分心」。

邵音音70年代時被封為「性感女神」，這次花了四小時大改造，戴了一頭白色長假髮，臉也畫了許多特化妝，她提到其中如同殭屍的隱形眼鏡特別難戴，但她樂在其中，說道：「一輩子扮馬、扮鬼，這次最特別，我好喜歡喔！因為（過去角色）已經深入民心了，就算哪天死掉，我那個樣子還在。」

邵音音在80年代演過不少靈異片，現實生活還真看過鬼，有一次參加朋友的葬禮，在殯儀館時看到過世的朋友出現在眼前；隔天她參加火葬，又看到已故朋友踩在拒馬上，且身邊的朋友也親眼看到，她無解地問：「這是我神經病還是大家都神經病！」

太保在片中飾演見得到鬼的房東，他認為「其實鬼是怕人，我們為什麼怕鬼，是因為心理作用」。他接著透露曾拍成龍的片時和香港演員馮克安同房間，馮克安告訴太保晚上睡覺時看到他腿變超長，怪的是，太保當晚不在房間，不過他心情沒被影響，只說：「沒做虧心事，半夜鬼敲門也不怕，做人正氣一點就不怕。」

香港 導演 房東

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