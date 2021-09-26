我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

黃曉明插氧氣管嚇壞人 親揭原因不是健康出狀況

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明（左）上傳和丁真合影，透露有點缺氧。（取材自微博）
黃曉明（左）上傳和丁真合影，透露有點缺氧。（取材自微博）

男星黃曉明外型帥氣，近年在戲劇及綜藝方面都交出漂亮成績，尤其成為實境節目「中餐廳」固定班底後，人氣更上一層，日前和同為節目來賓的丁真受邀出席活動，怎料合影中，他鼻子上卻插著氧氣導管，健康狀況引起粉絲擔心，事後也親自發文說明。

黃曉明因「中餐廳5」結識丁真，兄弟般的可愛互動備受觀眾喜愛，日前兩人受邀出席品牌活動，在微博開心曬出合照，只見丁真一身毛絨絨高領外套，對鏡頭比YA吐舌，黃曉明則從後方探頭微笑，引人注意的是，他鼻子上戴了一條氧氣導管，透露「有一點點缺氧」、「要暈倒了」，身體狀況似乎不太好，讓粉絲十分擔心。

對此，黃曉明事後發文說明，原來是因為活動地點位居海拔3200公尺的高山上，導致身體產生高原反應，為緩解不適才會使用氧氣導管。之後，黃曉明又貼出更多和丁真出席活動的照片，看得出身體狀態已經好轉。

網友紛紛湧入關心「好好休息，注意身體」、「要照顧好自己喔」、「高反要重視，不可以掉以輕心，保重」，也期待黃曉明和丁真日後能有更多合作機會，「小時候喜歡的帥哥跟現在喜歡的帥哥」、「真的好喜歡你們倆」、「帥哥的相聚，真好」。

微博

上一則

Baby舊照曝光 10年前在日本出道被迫陪男客

下一則

車銀優415萬現金買豪宅 和朴敏英當鄰居

延伸閱讀

趙薇、黃曉明首度電視劇合作破局 傳袁泉頂替

趙薇、黃曉明首度電視劇合作破局 傳袁泉頂替
初戀趙薇被列劣跡藝人 黃曉明秒刪互動貼文

初戀趙薇被列劣跡藝人 黃曉明秒刪互動貼文
黃曉明想湊個好 喊話與Baby生女兒

黃曉明想湊個好 喊話與Baby生女兒
黃曉明曝真心話「媽媽喜歡才娶Baby」 挨批甩鍋婚變

黃曉明曝真心話「媽媽喜歡才娶Baby」 挨批甩鍋婚變

熱門新聞

疫情期間，康康不剪不染，造型變成另一個人。圖／康康提供

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

2021-09-23 10:14
李嘉欣（右）時常與老公許晉亨曬恩愛。（取材自微博）

李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫

2021-09-19 02:24
喬欣(圖)和小五歲男星鄭好被拍到疑似同居。(取材自微博)

喬欣掰了楊洋 同居小5歲男星？

2021-09-18 03:03
羅家英和汪明荃唯一的遺憾就是沒有子女。（取材自微博）

羅家英罕談與汪明荃婚姻 遺憾沒孩子繼承好基因

2021-09-20 02:22
張庭與林瑞陽帶眾人參觀倉庫。（取材自抖音）

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

2021-09-18 23:36
景甜將兩塊酒店的白色毛巾在墊在地上，引起非議。（取材自微博）

景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」

2021-09-19 02:30

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻