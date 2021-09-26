黃曉明插氧氣管嚇壞人 親揭原因不是健康出狀況

黃曉明（左）上傳和丁真合影，透露有點缺氧。（取材自微博）

男星黃曉明外型帥氣，近年在戲劇及綜藝方面都交出漂亮成績，尤其成為實境節目「中餐廳」固定班底後，人氣更上一層，日前和同為節目來賓的丁真受邀出席活動，怎料合影中，他鼻子上卻插著氧氣導管，健康狀況引起粉絲擔心，事後也親自發文說明。

黃曉明因「中餐廳5」結識丁真，兄弟般的可愛互動備受觀眾喜愛，日前兩人受邀出席品牌活動，在微博 開心曬出合照，只見丁真一身毛絨絨高領外套，對鏡頭比YA吐舌，黃曉明則從後方探頭微笑，引人注意的是，他鼻子上戴了一條氧氣導管，透露「有一點點缺氧」、「要暈倒了」，身體狀況似乎不太好，讓粉絲十分擔心。

對此，黃曉明事後發文說明，原來是因為活動地點位居海拔3200公尺的高山上，導致身體產生高原反應，為緩解不適才會使用氧氣導管。之後，黃曉明又貼出更多和丁真出席活動的照片，看得出身體狀態已經好轉。

網友紛紛湧入關心「好好休息，注意身體」、「要照顧好自己喔」、「高反要重視，不可以掉以輕心，保重」，也期待黃曉明和丁真日後能有更多合作機會，「小時候喜歡的帥哥跟現在喜歡的帥哥」、「真的好喜歡你們倆」、「帥哥的相聚，真好」。