章子怡新片有感 盼女兒成特別獨立的人

章子怡曬照，和兒子女兒甜蜜玩親親。 （取材自微博）

電影 「我和我的父輩」之「詩」26日舉行特別放映，導演 章子怡在映後聊到女兒時淚灑現場，女兒對章子怡說希望她永遠陪著自己，章子怡卻說：「我希望你成為一個特別獨立的人」。章子怡表示：「我們能給孩子的是最好的教育，父母與子女之間的傳承是世世代代的，在不同的年代不同的職業裡，傳承這兩個字是很有價值和意義。」

網易娛樂報導，據悉，「詩」以1969年我國研製長征一號火箭、發射首顆人造衛星為背景，以一個普通航天家庭為切口，展現父母一輩艱苦奮鬥、無私奉獻的航天精神，以此向中國航天人致敬。

談及自己首次當導演，她坦言這是一種責任也是一種挑戰。此前章子怡在受訪時表示自己拍戲期間一度一天只睡三個小時，凌晨4時剪完片子回家睡覺，一早上還要起來陪孩子們吃早飯，送他們去上學。

剛過去的中秋節，章子怡在過了零點後才遲遲發文，稱自己忙的連月餅都忘了吃，但有兩個小傢伙的親親抱抱早已甜在心頭，話末附上遲來的中秋快樂。

也許是好不容與享受遲來的節日團聚氛圍，章子怡當晚興致頗高，翻牌了不少網友的評論，評論區氣氛十分活躍。一位2G吃瓜群眾驚訝於章子怡已經生二胎了，本尊幽默回應：你贏了！算起來弟弟都已經一歲九個月了。

章子怡也在線闢謠了自己將要進組拍「無名」這件事情。據悉，上個月就曾有網友爆料稱章子怡將和朱亞文、王一博、梁朝偉 將出演電影「無名」。

有著「國際章」輝煌封號的章子怡，近年來從2018主演的「無問西東」到2019年的「攀登者」，這兩部電影，早已不見章子怡早年的口碑效應。最近一部電視劇首秀的「上陽賦」，最終反響也十分差強人意。

而這次章子怡大力宣傳的「我和我的父輩」，不僅算是又一部新作問世，還是由其本人首次執導拍攝，不知能否給觀眾們帶來驚喜。