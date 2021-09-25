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「爺青回」 胡歌、唐嫣「 繁花」再攜手 網期待

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣與胡歌曾多次合作。（取材自微博）
唐嫣與胡歌曾多次合作。（取材自微博）

由王家衛導演的電視劇「繁花」近日發布最新片花，演員陣容很是強大。該劇由中國藝人胡歌主演，還有馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等演員加盟。胡歌、唐嫣時隔多年後再攜手，網友非常期待。

綜合香港文匯報、貓眼娛樂報導，據悉，「繁花」改編自知名作家金宇澄的茅盾文學獎獲獎同名小說，講述1960至1990年代，阿寶、滬生、小毛三位主角的上海往事。據悉，胡歌將飾演擁有百折不撓奮鬥精神的阿寶。

而馬伊琍則飾演老闆娘，她曾演過「奮鬥」、「我的前半生」等知名作品，這些年演技一直在線，身材與顏值也保持得很不錯。此前她主演的「旗袍美探」，獲得一致好評。

據報導，37歲的唐嫣生子後依舊保持著少女般的好狀態，近年來還憑藉著「錦繡未央」等作品，獲得華鼎獎最佳女主角，演技有所進步。

辛芷蕾也是實力派的演員，她因主演「長江圖」受到關注，後來又參演了「如懿傳」、「怒晴湘西」等，參加「演員的誕生」也表現得相當出彩，事業正處於上升期。

報導說，不少網友看到該劇陣容後，紛紛表示「爺青回」。這是因為，胡歌和唐嫣曾合作「仙劍奇俠傳三」、「無懈可擊之高手如林」、「軒轅劍之天之痕」等多部劇集，他倆在劇中的多個形象深入人心，兩人在生活中也是好朋友。

胡歌與唐嫣的再度合作，讓粉絲好期待。（取材自微博）
胡歌與唐嫣的再度合作，讓粉絲好期待。（取材自微博）

胡歌 馬伊琍 導演

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