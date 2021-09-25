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59歲關之琳慶生 網驚呆：狀態也太好了

娛樂新聞組／綜合報導
關之琳慶祝59歲生日，網友直呼「狀態也太好了吧」。（取材自Instagram）
關之琳慶祝59歲生日，網友直呼「狀態也太好了吧」。（取材自Instagram）

有「香江第一美人」的港星關之琳24日度過59歲生日，當天她在社交平台上曬出生日派對的現場視頻，和好友聚會心情大好，凍齡的美貌再一次掀起大批網友熱議。

綜合貓眼娛樂、ETtoday報導，關之琳當天打扮精緻靚麗，一身綠色無袖連衣裙活力滿滿，俏麗短髮整齊利落，耳邊還戴著造型繁複的長耳環，整體貴氣十足。

只見她興奮地舉著香檳酒杯與親友一起慶祝，不時露出幸福的微笑，甚至對著遠方的好友嘟嘴作勢親親。

不過派對現場布置得並不是很奢華，據悉，這次關之琳只是和幾個朋友與家人舉辦了小型生日會，所以看上去房間並不寬敞，但搭配氣球和燈光，也別有一番溫馨的氛圍。

不僅如此，關之琳59歲的凍齡美貌也是粉絲關注的焦點，儘管和年輕時的顏值巔峰有些差距，但大眼睛尖下巴的五官依舊美艷。

據報導，年過半百的她身材依舊保持纖瘦、窈窕的狀態，加上絲毫看不出皺紋的臉蛋，讓網友忍不住讚嘆直呼「生日快樂，依舊是心中的那個女神」、「完全看不出59歲啊」、「狀態也太好了吧」、「最美的關之琳生日快樂」，引起熱議。

關之琳因清新脫俗的氣質，在香港演藝圈占有一席之地，演出過多部經典電影「整人專家」、「黃飛鴻」等，感情生活經歷過兩段婚姻，2015年與台灣富商陳泰銘離婚後就保持單身狀態。

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