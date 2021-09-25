莫文全新粵語影像專輯 老公出鏡力挺

莫文蔚重新翻唱「食神」與「喜劇之王」經典歌曲。（圖：莫家寶貝工作室提供）

港星莫文近日蔚推出全新粵語「The Voyage」影像專輯，滿足粉絲的視聽感官，她也賣關子，除了有不少幕後鏡頭與對粉絲說的話，老公Johannes也現身其中，提醒粉絲要花點眼力才能找到。

專輯收錄八首歌，其中最具話題的就是首次推出電影 「食神」插曲「初戀」正式版本，她說：「其實我等了這個機會好久！因為當年拍『食神』，這首歌在最後一場戲，作為一個配樂出現，我好像只唱了chorus（副歌）的一小段，也只放了在電影裡，從來沒有完整地錄這首歌，總覺得欠了點什麼。」相隔多年在粉絲的敲碗下再翻唱，感覺是否有不同？她笑言：「不會呀，我每天都處於初戀的狀態呢！」

另也特別翻唱了「喜劇之王」主題曲「The Way You Make Me Feel」和「戀一世的愛」，帶著團隊到當年的外景取景地石澳健康院，安排樂團現場演奏，進行現場收音錄製和拍MV。

相隔多年重遊舊地，莫文蔚一開唱，很多畫面都在腦海中浮現，感覺就好像昨天發生的一樣，加上海風輕撫，她直呼：「好爽！」

她也感謝粉絲一路陪伴，「在我已經完成的上半場旅途中，感謝你們沿途一直相伴，給我力量和勇氣，完成一次又一次不可能的任務，每步都留下了深刻的足跡。如今能夠圓滿地回到最初的起點，為我的下半場展開序幕，發現原來你們一直在這裡，從未離開過，我實在心存感激」。