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周興哲時隔3年再戰陸綜 人氣翻升12倍

記者王郁惠／綜合報導
周興哲加盟「我們的歌」，穩健的唱腔讓他人氣翻升12倍。（取材自微博）
周興哲加盟「我們的歌」，穩健的唱腔讓他人氣翻升12倍。（取材自微博）

台灣歌手周興哲時隔三年再戰大陸綜藝節目，近日加盟東方衛視「我們的歌」節目，與藝人齊秦、戴佩妮、呂方、楊千嬅、薛之謙等大咖分列「榜樣歌手」和「新聲歌手」，組成跨年齡、風格的搭檔進行比賽，日前他被指定與薛之謙合唱鳳飛飛「追夢人」，微搖滾版的激昂詮釋下，該集再登微博熱搜，「微信指數」更是人氣翻升12倍。

在節目才藝環節時，周興哲受樂壇至尊林子祥出題，以數字1到20接龍來即興創作和演唱，當來賓都為他緊張冒汗時，他不費吹灰之力彈唱「數字歌」，結尾時還自帶花式轉音，勇奪3位導師滿分，展見驚人創作實力。

此外，他的「永不失聯的愛」也在「中國好聲音」10周年頒獎典禮奪下「最具傳播度翻唱歌曲」。有趣的是，在他此趟赴大陸宣傳前，不少大陸網友光聽他富情感的歌與穩健唱腔，還以為他至少40歲，殊不知他上周才慶祝出道七周年。

而周興哲不忘提攜後輩，日前特別拉師妹鄭心慈即興演唱，由鄭心慈用吉他自彈自唱，周興哲為她和聲，影片曝光引網暴動，鄭心慈很感謝師兄提攜，卻害羞到不敢和師兄對望，連師兄跟她擊掌時都怯生生，嬌羞模樣被同事猛虧，鄭心慈連忙解釋說：「是因為我坐的位置視線關係，無法對到師兄啦！」

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