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影后鞏俐也曾受挫 念書時想演電視劇 試戲卻被「退貨」

娛樂新聞組／綜合報導
鞏俐自爆，學生時期想演電視劇卻連試戲的機會都沒有。（取材自微博）
鞏俐自爆，學生時期想演電視劇卻連試戲的機會都沒有。（取材自微博）

第11屆北京國際電影節鞏俐電影大師班24日晚在懷柔舉行，中國女星鞏俐與「蘭心大劇院」主創婁燁、趙又廷、張頌文共話電影。鞏俐回憶起上學時一次試戲失敗的經歷，稱這件小事讓她感覺很受挫，至今都記得被人退回來的感覺。

新浪娛樂報導，鞏俐說，在中戲上學時，學生在假期可以出去演電視劇，跟學校申請一下就可以。然後就來了一個電視劇的機會，不給錢，鞏俐坐火車去成都試戲了。結果去了只是見了導演一面，連試戲都沒有，就讓她「回去等消息」了。她還真的回去等著，遇到了老師，老師跟她開玩笑說，你是被他們退回來了吧。

當時鞏俐覺得很受挫，那時候她有山東口音，也覺得有點自卑。鞏俐說，現在很多年輕學生肯定也會有這樣的經歷，沒關係，被退回來就繼續練就好了，不要放棄。

鞏俐也認為這是「命運的安排」，因為如果被電視劇選中，可能後來就不會被張藝謀導演選中、走上電影道路了。

另外，鞏俐在大師班上也談到自己對演技的理解：演員是不需要什麽技巧的，用技巧塑造人物就會很生硬，所以「技」就不要用了，用你的心去感受就好了；但角色有特殊身分、技能時，應提前做準備。不管片中有多少呈現，這個技能需要長在自己身上。

她以自己出演過的作品「藝伎回憶錄」舉例，戲中有一個扇子的動作，導演說很重要，於是鞏俐就練了幾個月，每天練了幾千下，終於成功了。「結果電影裡只展現了一秒鐘。你練完之後這個技巧可能就長在你身上了。」

至於「蘭心大劇院」，鞏俐也有類似的經歷：婁燁讓她練拆槍，說撤退時要拿槍，在黑天裡裝子彈。但鞏俐練完，也拍完，發現那個鏡頭刪掉了。鞏俐說：「但我也明白，這個技能需要長在於堇身上，拍不拍都不重要了。導演讓你做的事情肯定是有原因的。」

電影 導演 北京

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