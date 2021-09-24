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霍尊渣男事件反轉？ 前女友索巨款畫面曝光

娛樂新聞組／綜合報導
霍尊之前被交往九年的舞者女友陳露爆料劈腿、約砲。（取材自微博）
霍尊之前被交往九年的舞者女友陳露爆料劈腿、約砲。（取材自微博）

歌手霍尊早前被前女友陳露爆料劈腿、約砲，渣男一個還想用錢封口，遭網友砲轟，他最終退出演藝圈，已錄製了幾期的「披荊斬棘的哥哥」畫面也被剪輯，難以刪減的舞台表演則是只聞其聲不見其人，因為他的身影完全被模糊打碼。

不過事件爆發後陸續有人為霍尊發聲，指他是被陳露設局陷害，日昨更有一名名為「獨立平」的微博博主曝光一段監視器畫面，影片中為陳露與其友人王萌在霍尊工作室「談判」的內容。

片中王萌開口主導過程，一旁的陳露則「補充說明」，兩人向霍尊索要金錢後，霍表示實在沒有900萬人民幣，王萌先表示「這不是我們要考慮的問題」，但稱可以給個限期，「五個月吧」，接著一旁的陳露則說：「你可以借錢，你身邊那麼多好兄弟。」王萌再說：「我銀行也有關係，可以幫你做抵押的。」

霍尊則表示要看到資料，畢竟已經在協議了。然後王萌表示先把協議定了，再重申期限五個月，陳露又接話「我可以寬限18天到918，當他生日那天」，還說：「我對他多好呀」。不過曝光監視器畫面的博主稱，該影片時間點為5月14日，若以五個月為期限，最終日期起碼也應該到10月，影片最後也聽到霍尊說「那應該是10月」。

這段畫面曝光後，霍尊與陳露雙方說法再引起熱議，有網友認為這不代表霍尊不渣，也有網友認為影片中所見陳露並非當初她自曝的可憐模樣，認為不應對她當時的爆料內容完全相信。

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