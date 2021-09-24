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李晨拍戲被炸傷 血跡斑斑左眼險瞎

娛樂新聞組／綜合報導
李晨演出電影「長津湖」不慎被被炸傷。（取材自微博）
李晨演出電影「長津湖」不慎被被炸傷。（取材自微博）

電影「長津湖」官方日昨在社交平台上更新一則拍攝花絮，曝光李晨被炸傷的現場視頻，引發網友熱議。

蓋飯娛樂報導，李晨當時與吳京正在拍攝一場用鋼板擋住敵人子彈的戲。為呈現更好的效果，劇組並沒有選擇使用後期特效，而是製造了一個「真槍實彈」的戰場。李晨與吳京也沒有使用替身，親自上陣面對砲火的攻擊。

令人始料不及的是，劇組事先在「炸點」上準備的火藥過猛，導致火藥炸穿鋼板，吳京下意識地緊閉雙眼並迅速別過頭。而李晨似乎沒反應過來，炸藥的火花飛到他眼角才閉眼。他與吳京重重摔倒在地上，兩人周圍還有熊熊燃燒的大火。

拍攝現場可謂一片狼藉，場面失控後導演立即停止了拍攝，並派人檢查兩位主演的受傷情況。李晨臉上血跡斑斑，還混雜著汗水。現場可見，李晨被火藥和鋼板的碎片炸傷後，左眼紅腫，在治療過程中還極力忍住淚水。

吳京的傷勢不算太嚴重，他前來關心李晨時，卻聽到李晨說：「我覺得剛才那個不行，咱們就再來一個吧。」李晨只簡單地處理了一下眼部，便立刻要求重拍。吳京連連搖頭並大喊道：「剛才那個很驚險！大哥！」

吳京一向是勇猛的硬漢形象，這次似乎也被嚇壞了，然而李晨身負重傷還一直安慰大家，稱「沒關系」，確實很敬業。

此前「長津湖」劇組裡已有多位主演受傷，如吳京意外摔下馬、吳磊臉部被炸傷等。

李晨演出電影「長津湖」不慎被被炸傷。（取材自微博）
李晨演出電影「長津湖」不慎被被炸傷。（取材自微博）

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