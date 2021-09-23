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中秋晚會唯一沒對嘴 華晨宇真唱反被批難聽

娛樂新聞組╱綜合報導
華晨宇是唯一一個真唱的，卻被批評難聽。（取材自微博）
華晨宇是唯一一個真唱的，卻被批評難聽。（取材自微博）

中國大動作整頓演藝圈亂象、禁止假唱，導致今年中秋晚會成了「大型假場唱現場」，其中「2021大灣區中秋電影音樂晚會」匯聚了22位中港台影視紅星，趙雅芝、范丞丞「對嘴唱」很明顯，其中只有華晨宇明顯是真唱，但卻遭批「好難聽」。

來源:中國電影頻道

香港01報導，在大合唱「東方之珠」的環節中，有黃曉明﹑楊丞琳﹑容祖兒﹑王嘉爾等22位明星參與，然而在第一段個人演唱的時候，已經有多位明星被發現嘴巴對不上音樂聲音，如趙雅芝在唱「守着滄海桑田變幻的諾言」時候，明明「諾言」二字已經快唱完，但她的嘴巴還在唱著，明顯對不上先前已錄好的聲音，還有范丞丞在唱「回頭望望滄海芒芒」時候，明明嘴巴已經閉上了，但「茫茫」二字還有聲音唱出，假唱實在太明顯，讓不少網友紛紛吐嘈。

報導指出，另有網友更發現在第二段大合唱環節時，當鏡頭側向影著台上22位明星時候，王嘉爾的嘴巴已經閉上，只是不停在點頭跟着音樂打拍子似的。而當鏡頭從左方向近鏡影著他們的時候，在王嘉爾旁邊的男星井柏然就手拍了他的後背，疑提醒對方開口唱歌，畫面相當突兀。

報導說，還有網友發現華晨宇在唱歌的時候音樂突然變小，他的聲音亦比並他明星小了許多，只是短短一句歌詞卻唱得難聽，唱功突然變得突兀，所以大家直言只有他在真唱，而且只有他戴着耳麥而已。對於這一場表演網友們紛紛留言道：「王嘉爾演都不想演了」﹑「華晨宇唱的甚麼鬼」﹑「假的太明顯了」、「真唱成這麼難聽不是更丟人嗎？」等。

趙雅芝明顯對不上先前已錄好的聲音。（取材自微博）
趙雅芝明顯對不上先前已錄好的聲音。（取材自微博）

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