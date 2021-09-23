「怒火」法國參展 甄子丹秀法文： 跟太太學的

甄子丹為電影「怒火」遠赴法國，並用法文跟現場觀眾打招呼。（取材自微博）

香港 英皇電影 「怒火」，由已故導演陳木勝執導及監製，甄子丹 、謝霆鋒領銜主演。電影在香港公映以來，走勢持續強勁，累積票房逼近2600萬大關，中國累積票房更勢破13億人民幣（約2億美元）。與此同時，電影更入圍法國詭奇電影節、蘇黎世電影節、蒙特利爾奇幻電影節、紐約亞洲電影節、東京國際電影節及都靈電影節6大國際影展，走勢強勁。而日前甄子丹更現身法國，用法文跟現場觀眾打招呼。

香港01報導，「怒火」成為今年法國詭奇電影節的閉幕電影，日前電影節於巴黎舉行，正於德國柏林與法國巴黎拍攝「殺神John Wick 4」的甄子丹，開場前驚喜現身，親自答謝影迷支持，觀眾立即報以尖叫及歡呼，並起立鼓掌足足兩分鐘，要甄子丹示意大家才肯乖乖坐低。大會主持更告知甄子丹，法國有很多甄子丹影迷，由「洗黑錢」、「殺破狼」、「導火線」、「追龍」、「葉問」等全部都看過。

出場不久，甄子丹即以純正法語跟觀眾打招呼︰「bonjour. Je suis Donnie Yen（大家好，我是甄子丹）」令現場觀眾熱烈回應。據報導，甄子丹隨即轉以英文幽默地說：「太太（汪詩詩）會說法語，今天跟她學了兩個法語單詞，但身在現場太興奮了，霎時間忘記了另一個，現在只記得這一句。」

報導指出，對於「怒火」成為法國詭奇電影節閉幕電影，甄子丹心存感激：「大家用這種最特殊、最熱烈的方式歡迎我，真的很開心，亦知道這裡有很多我的影迷來支持，希望你們喜歡這部電影。」甄子丹透露，正於柏林拍攝「殺神John Wick 4」，轉往巴黎這幾天，一直在享受美食，他說：「對我來說，今天又是個好日子，『怒火』已經上映個半月了，沒想到還有機會來到這裡，和大家分享這部電影。」

報導稱，在現場觀眾答問中，甄子丹再次憶起陳木勝：「陳木勝導演的離去，對整個行業是一個非常重大的損失，他是一位好好先生、紳士。大家從他身上學到了很多東西，當你全身投入到自己真正熱愛的事情，有時需要用自己的生命來創造偉大的藝術，我盡力讓大家在看這部電影時，感受到他的氛圍和精神，所以這部電影是獻給他的。」