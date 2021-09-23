趙麗穎畫中美人圖 粉絲狂讚「嫦娥下凡來」

趙麗穎的仙氣爆棚，被網友盛讚是嫦娥忘了回到月亮上。（取材自微博

日前中國 鳳凰衛視主辦的2021「灣區升明月」，網羅了知名影星、歌手包括趙雅芝、鄧紫棋、章子怡、黃曉明等出席，其中的趙麗穎 雖然出現的畫面不多，卻因為一襲玫瑰夢幻色、閃閃發亮的禮服而引來網友驚呼「這是嫦娥下凡來忘了回到月亮上吧」，攝影 師王泉隱也以油畫的西洋古典畫風作為氛圍，來烘托趙麗穎的仙氣。

趙麗穎身穿Georges Hobeika婚紗系列，像是降臨人間的仙子。（取材自微博

被粉絲說美慘了、油畫美人的系列照片，是王泉隱以「她從畫中來」為題的攝影作品，趙麗穎身穿Georges Hobeika的2022春夏新娘禮服（Bridal）系列，是黎巴嫩設計師Georges Hobeika在1995年創立的品牌，向來以浪漫仙氣著稱，目前除了新娘婚紗系列之外，還有高級訂製服、奢華晚宴服，以及日裝為主的GH by Georges Hobeika等系列，除了趙麗穎之外，迪麗熱巴也曾詮釋天鵝絨系列展現優雅身段。

趙麗穎身上的珠寶，則是來自35歲的中國名媛萬熒女、別稱萬寶寶所創立的珠寶品牌Bao Bao Wan Jewelry。長相甜美、又有演技的趙麗穎粉絲眾多，今年4月與馮紹峰閃離後，感情動向備受關注，她日前在歌手張杰的新歌MV中穿上學生制服，零違和的少女感令人驚艷，完全看不出來是33歲的媽媽，這次在Georges Hobeika亮片、珠串的烘托之下，更展現了畫中美人的仙氣。