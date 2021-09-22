重現啟德機場 「金錢帝國」勾懷念

林家棟（左起）、古天樂、姜皓文在「金錢帝國：追虎擒龍」有精彩對手戲。(圖：華映提供)

難得一見的香港 警匪動作片「金錢帝國：追虎擒龍」，集合香江4大影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇及林家棟同台飆戲，呈現香港70年代復古風情，更重現香港早已拆除的啟德機場 ，眾演員踏進場景後都驚呼「超有情懷」。

近期港片為了真實感，都不惜重資重現真實場景，像是劉德華「風暴」便打造出中環街頭，最後用重火藥炸出一個大洞，「拆彈專家」則蓋出紅磡隧道再將之炸垮，而「掃毒2天地對決」是1：1搭建逼真的中環地鐵站 ，上演飛車追逐大場面。近期的「怒火」則讓演員們在劇組搭出的北京道上演出槍林彈雨的對決場景。不過比起上述影片，「金錢帝國：追虎擒龍」更驚人，居然重現已拆除的啟德機場，演員和觀眾都表示還原度極高，勾起無限懷念。

昔日香港啟德機場是全球最繁忙的國際機場之一，由於位在市區，公認要安全降落極考驗技術，香港長者也都還記得那時走在街頭、頭上就有大型客機準備下降的情景，然而新的赤鱲角國際機場啟用後，1998年便停用啟德機場。

這回「金錢帝國：追虎擒龍」砸下不少預算，動員數十位工作人員重現啟德機場，連吳鎮宇都表示一到現場，真的以為自己到了記憶中的舊時地。同片演出的鄭則仕也讚嘆：「真的很厲害，真的有以前啟德機場那個味道。」姜皓文也說：「看到劇組搭出的機場真的很震憾，讓我想起那段時光，很有情懷啊！」

而古天樂雖然沒有到現場拍攝，但一看到場景也讚嘆劇組的誠意，「盡量將以前70年代的所以一切還原給觀眾看，讓電影的真實性更強大了。」