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將進組演「無名」？章子怡：沒聽說

娛樂新聞組╱綜合報導
章子怡當完導演後，傳又將演「無名」，遭到本尊否認。(取材自微博)
章子怡當完導演後，傳又將演「無名」，遭到本尊否認。(取材自微博)

章子怡在微博曬出與女兒「醒醒」和兒子的親吻合照，並配文道：「今天忙得忘吃月餅了，但是有這兩個小傢伙的親親抱抱，早已甜在心頭，中秋快樂！」

新浪娛樂報導，電影「我和我的父輩」特別活動現場，章子怡攜兩位小演員袁近輝、任思諾為現場觀眾送上中秋節祝福。被問到首當導演的感受，章子怡表示，自己拍了20多年戲，從來沒有想過有一天會做導演，當接到這份特殊的工作時，覺得是一種責任，也覺得確實是一項富有挑戰的工作。

另據網易娛樂報導，章子怡在微博曬出的照片中，盤著丸子頭的章子怡穿著黑色西裝，顯得十分幹練。她將兒子抱在懷裡，並幫拿著玩具，母子倆嘴對嘴親吻畫面非常溫馨。「弟弟」頭髮又顯長又濃密，背影像個可愛的小女孩。

同樣髮量驚人的「醒醒」，則在身後抓著媽媽的手臂，撅著嘴送上親吻。閉著眼睛的「醒寶」，看起來十分陶醉，眼睫毛根根分明，相比於小時候越發顯得秀氣。

有網友在微博下留言「子怡姐快要進組了吧，支持你今年的詩，明年的無名」，章子怡回覆表示「沒聽說」。此前，有網友爆料章子怡將參演電影「無名」，透露導演為程耳，主演是章子怡、朱亞文和王一博。

導演 微博 電影

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