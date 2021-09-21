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「菲鋒」復合7年超低調 中秋夜世紀同框？

娛樂新聞組／綜合報導
王菲、謝霆鋒繼世紀復合之後，有望再創世紀同框紀錄。（取材自微博）
王菲、謝霆鋒繼世紀復合之後，有望再創世紀同框紀錄。（取材自微博）

樂壇天后王菲2014年與謝霆鋒復合，至今七年來鮮少放閃，讓粉絲驚喜的是兩人有望「大灣區電影音樂人中秋晚會」同台，繼世紀復合之後再創世紀同框紀錄，屆時彼此的一舉一動備受關注，勢必造成轟動。

王菲、謝霆鋒繼世紀復合之後，有望再創世紀同框紀錄。（取材自微博）
王菲、謝霆鋒繼世紀復合之後，有望再創世紀同框紀錄。（取材自微博）

「大灣區電影音樂人中秋晚會」是大陸整頓娛樂圈後的首個大型活動，陣容星光熠熠，包含成龍、陳小春、黃曉明、歐陽娜娜、舒淇、王嘉爾、吳奇隆、楊丞琳、張韶涵等等，謝霆鋒是其中一位主持人，稍早官方宣布王菲將出席獻唱主題曲「灣」。由於「菲鋒戀」向來對於戀情無比低調，這次罕見同台，是否會同框以及會不會提到彼此都讓網友相當期待，成為典禮的最大看點。

值得一提的是，9月20日還是「鋒菲」世紀復合的日子，如果一切順利的話，這將是二人復合七年首度合體登台，難怪粉絲會炸鍋，認為這是二人送給她們的驚喜。

消息一出就立刻登上微博熱搜話題，有網友稱是：「活久見！」更有人說：「不求同框，能同台就已經很了不起了，根本不敢想像。」但也有消息指出，兩人是分開錄影，因此不太可能會出現在一個畫面中。

王菲比謝霆鋒年長11歲，也比謝霆鋒早出道7年。二人經梅艷芳介紹並迅速擦出火花，2000年他們一起參加「花樣年華」慶功宴，揭開20年「鋒菲戀」的序幕。

謝霆鋒 王菲 灣區

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