楊冪兩位前任 劉愷威、魏大勛機場巧遇

穿著一身黑衣的劉愷威(右)、魏大勛(左)被發現同時出現在機場。（取材自微博）

港星劉愷威日前現身北京機場 ，正巧內地男星魏大勛也也在工作 人員陪同下出現，被捕捉到同框鏡頭。兩人機場同框隨即成為熱搜話題，加上一位是楊冪 前夫，一位是楊冪前緋聞男友，掀起討論。

ETtoday報導，劉愷威、魏大勛連穿搭都撞衫，恰巧都穿一身黑衣、戴黑色棒球帽，帽子壓低都相當低調，在工作人員陪同下各自離去。兩人不只機場同框，也將在中秋晚會「灣區升明月」同台，更會在同一個表演節目中共同合唱「東方之珠」。

46歲的劉愷威因戲結緣楊冪，結婚後不久爆出婚變，2018年12月宣布兩人和平離婚，共同撫養女兒小糯米。他離婚後和女兒生活，在內地演出工作逐漸減少，重心轉回香港。

魏大勛2019年和楊冪合作真人秀節目「密室大逃脫」傳出戀情，相差2歲姐弟戀儘管沒被雙方證實，卻不斷被目擊看展、飯店慶生，甚至同居、已求婚等。不過後來也傳出分手。

另據貓眼娛樂報導，楊冪的前公公，也就是劉愷威的父親、香港老戲骨劉丹日前參加節目錄製，主持人問到了7歲小糯米的近況，劉丹表示自己中秋當天也要開工，所以是奶奶陪她過中秋，安排了很多節目。他還提到小糯米進入小學後交到不少朋友，前幾天還和同學約好一起玩燈籠，很喜歡中秋這個傳統節日。