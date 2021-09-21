兒子李亙導演處女作入圍北京電影節 老戲骨李雪健助陣

李雪健為導演兒子李亙打氣。（取材自微博）

入圍了第11屆北京 國際電影 節「天壇獎」主競賽單元的影片「如果有一天我將會離開你」日前首映， 影片監製王紅衛，導演 李亙，以及主演們一同出席了活動。有眼尖網友發現，老戲骨李雪健也亮相支持。據悉，李雪健是為了給兒子李亙打氣。

1905電影網報導，「如果有一天我將會離開你」是李亙的首部導演長片文藝電影，影片該取材自他自己生活的故事，聚焦留學生在異國他鄉的「限定」親情故事。

映後，年近70的李雪健激動地起身，感謝親朋好友前來支持李亙的處女作，坦言「今晚是非常難忘的一天」。這是李雪健第三次看這部電影，「第一次看是我去年生日，他作為生日禮物獻給了我，我當時拿著電腦看完，沒有說話，他和我說『祝老爹生日快樂』；第二次看是今年我過生日的時候，他帶著我和他媽媽在大銀幕看了一遍，我也還是沒說，但心裡想的是『這小子可以當導演』了。」

此次入圍北京國際電影節，也超出了李雪健的想像，作為父親，感謝所有對這部電影付出過的人，並寄語李亙未來要「感恩奮進，為國家，為觀眾拍出好作品」。雖然李雪健沒有參演這部作品，但父子倆達成了協議，未來李亙作品裡有適合李雪健的角色，都要讓他來出演。

台下的李亙則回應，父親其實給足了他面子，兩人第一次為作品質量甚至動了口舌，但感謝父親能給他三次機會對電影進行調整。