羅家英罕談與汪明荃婚姻 遺憾沒孩子繼承好基因

羅家英和汪明荃唯一的遺憾就是沒有子女。（取材自微博）

香港演員、74歲的羅家英罕見接受媒體採訪，並談及了自己和汪明荃相戀22年，結婚12年的感情。他表示妻子汪明荃獨立有主見、控制欲強，偏偏自己又不喜歡被控制，這使得兩人沒少鬧矛盾。但每到這個時候，羅家英總會先站出來，主動化解矛盾，在一次次產生和化解矛盾的過程中，他也找到一種獨特的與妻子相處的模式。

新浪娛樂報導，羅家英還在採訪中分享了自己和妻子甜蜜的小日常，稱自己之所以停工一年，就是為了陪著汪明荃拍戲。但在這段感情中羅家英也坦言有遺憾，唯一的遺憾就是沒有子女，他表示沒有孩子就沒能把夫妻倆的優秀基因傳承下去。

除了感情生活，羅家英還訴說了自己在粵劇這一行的辛苦經歷，他說這一行很苦，而且潛規則太多，自己有好多仇家，人氣很差。

羅家英因參與周星馳的電影 走紅，他曾在「國產凌凌漆」中飾演「達聞西」一角，令觀眾留下深刻的印象，後來又在「大話西遊」系列飾演「唐僧」，打開知名度。

2004年12月，羅家英被檢查出得了肝癌三期，雖然成功戰勝病魔，不料2019年又發現前列腺癌症 指數過高，決定動手術切除。