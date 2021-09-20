周揚青約會葛優侄子 否認把感情當演戲

周揚青否認感情當演戲。（取材自微博）

大陸知名網紅周揚青 分手台灣 藝人羅志祥 後，進入演藝圈接綜藝，原本公開認愛富二代羅昊，沒想到交往不到一個月就分手，接著馬上和新對象約會。周揚青火速換男伴遭到外界吐槽，她霸氣回應「誰會把感情當演戲」。據悉，她的新男伴陳瑞豐來頭不小，是老戲骨葛優的侄子。

貓眼娛樂報導，26歲的陳瑞豐五官立體英俊，身材也很高大健碩，外貌條件很好，雖然和周揚青有較大的身高差，但兩人顏值上很般配，而且當天兩人還都穿著黑色的衣服，頗有點情侶裝的意思。

周揚青坦然地和陳瑞豐透露她和羅昊分手的原因。周揚青表示自己和對方其實認識兩個月就在一起了，關係確認得太過倉促，結果戀愛一個月就發現和羅昊之間有許多問題，比如理念不相同，於是決定和平分手。

周揚青稱，她不是一個會沉浸在過去的人，所以對她來說分手一個月就開始約會新對象沒有什麽，不過她也詢問了陳瑞豐是否介意，陳瑞豐則直言覺得她很真實，看來兩人之間應該有了一個好的開始。

大多數網友都表示周揚青和陳瑞豐很有共同話題，兩人在一起還是挺登對的。

據悉，周揚青之前和羅昊一起上該節目，但在相處中爆發了種種矛盾，最終選擇在節目中分手，和陳瑞豐約會的時候她已經和羅昊分手一個月了。

陳瑞豐今年剛參加了「創造營2021」，雖然最後沒有出道，但也積累了一定人氣，而且他背景深厚，叔叔是老戲骨葛優。