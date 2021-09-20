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呂方重出江湖 沒有年齡危機 爆料梁朝偉重視養生

娛樂新聞組╱綜合報導
好久不見的呂方復出回歸舞台。（取材自微博）
好久不見的呂方復出回歸舞台。（取材自微博）

東方衛視音樂真人秀「我們的歌」官宣B組歌手陣容，其中香港歌手呂方備受關注。呂方日前受訪大方分享關於音樂、生活的態度，心態很好的他從未有過年齡危機。呂方還聊到了好友梁朝偉，稱這些年大家都變成熟成長了，還爆料對方比自己更健康養生。

搜狐娛樂報導，呂方從出道以來唱歌實力就很能打，早在1986年，呂方就和同期出道的張學友開過「雙星演唱會」，他擁有多首膾炙人口金曲，「朋友別哭」、「老情歌」、「流浪花」、「彎彎的月亮」、「多愛你一天」等歷久傳唱。

這次復出回歸舞台，呂方直呼興奮，「也有點緊張，好久沒唱歌了，尤其是這兩年完全停下來，兩年前曾在美國登台，在內地也停了好久。這次在節目裡開始暖身，現在感覺挺好，我感覺狀態不錯，還可以再唱，唱歌幹了快40年，也不會去幹別的行業。」

報導指出，這幾年呂方生活低調，歌迷很少看到他的新聞，在熒屏上也罕見他的身影。但一提到他，仍然會是那個「新紮師兄」裡面的「高佬泉」。而這部戲也是呂方和梁朝偉結緣的開始，呂方爆料那時候的自己和梁朝偉都很內向，「他不是主動說話的人，我也不是，後來不知道什麼原因，就變滿好建立了關係，我的演唱會、電視台節目，我請他來當嘉賓，到了90年我們幾個人玩在一起，友誼一直到現在，像我們這種內向的人，圈內的朋友並不多。」

成熟男人之間的聊天內容集中在新聞、電影等方面，「我覺得我們都在成長，大家也都成熟了，對事情也有不同的看法。」報導稱，57歲的呂方秉持著健康養生的生活態度，「這個年紀也不會晚上喝酒，不喜歡那種生活，第一要健康，我要做做運動，要減肥，早睡早起才好，保護好自己身體。」

有女兒萬事足，呂方現在變得很戀家，他說很喜歡現在的生活，自誇是愛家的好男人，「一般人覺得我低調平淡，我就不能呆在家裡嗎？我想工作就工作，要休息就休息。」

報導說，被問及是否有過年齡危機，呂方斬釘截鐵稱從來沒有，他有著自己的人生哲學：「人這一生中，除非不想自己活得長久，要活得長久就不要嫌棄。我們的人生經驗、思維肯定比年輕人強，幹嗎要去嫌棄自己的年紀？可能比起年輕人體力會差點，但我們也有運動，我保養得也不錯。」

梁朝偉 工作 美國

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