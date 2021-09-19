莫文蔚甜蜜放閃 規定老公每年求婚一次

莫文蔚（左）經常和老公甜蜜放閃。（取材自微博）

香港 女星莫文蔚（Karen）最近接受港台「舊日的足跡」主持車淑梅訪問，她談及自己三歲開始手執廁紙筒唱歌，便決意加入演藝圈，迄今已入行28年。她因疫情 留港，也有留意香港樂壇走勢，發覺近年香港樂壇變得活潑好多，新晉歌手好精采，好積極。

文匯報報導，莫文蔚2011年和外籍老公Johannes結婚，經常和老公甜蜜放閃，10月1日便是兩人結婚十周年紀念日，會如何慶祝錫婚？莫文蔚說：「我們竟然不可以一起慶祝，因為他要返德國陪爹哋媽咪，我又有工作 在身，所以提早慶祝了。其實可以走在一起的每一日，我們都好珍惜，每一日都是大日子！」

談到婚姻，莫文蔚表示要調整一下自己：「當年他一求婚我就應承，沒想過婚後怎樣平衡大家相處的時間。結果我仍是飛來飛去，我好內疚，所以我決定這種工作模式要告一段落，我在想何謂足夠？夠就可以，我還有其他事想做。每一年結婚紀念日，他都會送我一隻戒指，因為他當年向我求婚時，緊張到忘記了跪低，於是我要他每年都再求一次婚，他每年都做到，我就快連腳趾都要戴戒指啦。其實我未算係好太太，也不可以成日將工作擺在第一位，我已經作出調整，還有係我不可以咁惡，香港女仔都係偏惡，我要溫柔一點！」