名下公司註銷惹臆測 張庭：與稅務無關

張廷親自解釋關閉名下公司原因。（取材自臉書）

台灣 女星張庭與老公林瑞陽在大陸的微商事業經營得有聲有色，近日卻傳出她一口氣註銷九間公司，引起網友熱議，張庭方面做出回應，否認註銷名下公司與稅務有關。

網友表示，截至8月27日，大約660家影視相關企業被註銷，其中有44家和明星直接相關的工作室和公司，名單中可以看到井柏然、葛優、劉詩詩 、鄧超、黃曉明、吳京、林依晨和林心如等大咖藝人的名字。不知道是否與中國近期整治娛樂圈，嚴查娛樂事業的稅務問題有關。

而該網友也提到，日前發現多家以張庭為法人代表的公司被註銷，這九家公司都是上半年剛成立，總註冊資本額為人民幣4.05億（約6300萬美元），如今這些公司卻因決議解散而註銷營業執照，引發外界猜測是否和近期官方嚴查稅務有關，或是單純將旗下公司進行整合。

據悉，張庭這些年跨界從商轉型非常成功，利用分享經濟模式幫助很多家庭主婦就業，她同時熱心公益，疫情時就捐款高達2000萬人民幣，河南 災情也捐款500萬人民幣，這次事件，她所屬「TST庭秘密」官方回應：由於集團業務架構調整，張庭名下多家公司並未開展過任何的業務，沒有續存的必要，故申請註銷。