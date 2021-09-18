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躲查稅？女星張庭註銷名下9公司 原因曝光

記者楊起鳳／綜合報導
張庭。（取材自臉書）
張庭。（取材自臉書）

台灣女星張庭與老公林瑞陽在大陸的微商事業經營得有聲有色，據了解身價高達千億，兩人也是繳稅大戶，曾在2019年榮登上海青浦區百強優秀企業名單中，同時也是該區的「2018年度納稅最高獎」得主，曾有大陸媒體報導，夫妻倆繳稅總額高達人民幣21億元（約3.26億美元），不過近日卻傳出她一口氣註銷9間公司，引起網友好奇。

大陸網友表示，截至8月27日，今年有大約660家藝人經紀相關企業被註銷，不知道是否與中國近期整治娛樂圈，對於娛樂事業的稅務問題嚴查有關。

而該網友也提到，16日發現多家以張庭為法人代表的公司被註銷，這9家公司都是上半年剛成立，總註冊資本額為人民幣4.05億（約6293萬美元），如今這些公司卻因決議解散而註銷營業執照，引發外界猜測是否和近期官方嚴查稅務有關，或是單純將旗下公司進行整合。

針對張庭多家公司註銷一事，「TST 庭秘密」官方回應：「由於集團業務架構調整，張庭名下多家公司並未開展過任何的業務，沒有續存的必要，故申請註銷。」

據悉，張庭跨界從商轉型非常成功，利用分享經濟模式幫助很多家庭主婦就業，自創品牌也走出中國到海外建廠，同時熱心公益，疫情時就捐款高達2000萬人民幣，河南災情也捐款500萬人民幣，積極承擔社會責任。

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