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賈玲、張小斐相約出遊 神仙友誼惹人羨

娛樂新聞組╱綜合報導
賈玲(圖)和張小斐被拍到攜手同遊北京環球影城。(取材自微博)
賈玲(圖)和張小斐被拍到攜手同遊北京環球影城。(取材自微博)

又有一對明星「空降」北京環球影城，有網友近日曬出在環球影城偶遇女星賈玲和張小斐的照片，並配圖多張大合照，稱他們是歡樂的一群人，引發不少關注。

網易娛樂報導，照片可見賈玲和張小斐笑容燦爛，與身邊的人完全融入到一起，賈玲還伸手攬住站在她前面的小男孩；一旁的張小斐則是對著鏡頭開心比「耶」，兩人看起來絲毫沒有明星架子。

隨後張小斐也在社交平台曬出自己出遊照，當日她穿著一件白色T恤搭配休閒褲，頭戴漁夫帽，表情俏皮可愛，看起來滿滿的少女感。不少網友留言讚張小斐素顏真好看，像鄰家妹妹，給人暖洋洋的感覺。更多網友則直呼「賈玲瘦了」。

報導指出，今年起，賈玲與張小斐的名字常被放在一起提及，甚至超過賈玲和沈騰。究其原因，當然離不開大賣喜劇電影「你好，李煥英」，但兩人的感情遠其實不只源於該片。

據報導，二人認識十多年，當初在北京一起打拚時成好友。賈玲曾多次發文記錄多年前張小斐當女三號，在劇組受傷被欺負的事情，還感慨希望「小演員」快點變成「大腕兒」。

在張小斐事業陷入不溫不火的尷尬境地時，賈玲找到了她，邀請她出演自己的小品「女人N次方」。登上北京電視台春晚後，張小斐和賈玲這對搭檔受到了不少觀眾的喜愛。至此，張小斐轉型成功，被稱為小品女神。

賈玲和張小斐(圖)被拍到攜手同遊北京環球影城。(取材自微博)
賈玲和張小斐(圖)被拍到攜手同遊北京環球影城。(取材自微博)

北京 環球影城 電影

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