耽改劇被打入冷宮？井柏然、范丞丞新作播出無期

兩大人氣小生宋威龍(左)、井柏然合作的「張公案」原定今年播出，現在命運難卜。(取材自微博)

近年，影劇圈耽改作品可說風風火火，連帶捧紅朱一龍、肖戰、王一博等一票明星，帶動宋威龍、井柏然、羅雲熙﹑付辛博﹑茅子俊﹑范丞丞、王安宇、陳飛宇爭相投入耽改劇，不過，官媒日前痛批「耽改劇把大眾審美帶入歧途」，必須堅決抵制，讓大眾心驚「耽改劇要涼了」。

綜合媒體報導，官媒「光明日報」早前發表文章表示「耽改劇把大眾審美帶入歧途」，容易造成青少年困惑、迷失；廣電總局近日也表態必須堅決抵制「耽改劇」，暫時不再受理耽改劇的立項和成片審核，不少網友猜測這等於把耽改劇判「死刑」，一票拍攝中或待播耽改劇恐全數遭殃。

香港 01報導，古裝劇「張公案」（現改名「君子盟」），由人氣小生宋威龍、井柏然主演，兩人一起合作查案，並從窮書生一路升官至丞相的故事。劇集還未播出時，已有網友高呼「龍井綠茶」CP配的高期待；該劇原定今年播出，但如今政策突轉向，曝光恐遙遙無期。

另一部拍畢的現代耽改劇「左肩有你」，由范丞丞、王安宇主演，講述兩個年輕人相知相惜友誼，而在目前政策下，網友甚是哀傷「恐怕播不了」。還有新人張凌赫﹑翟瀟聞主演的玄幻劇「吉星高照」同樣受期待。該劇集導演 就是拍紅劇「陳情令」的陳家霖。

在豆瓣上還有多部待播或正在拍的耽改劇，包括「皓衣行」、「烽火流金」、「今朝萬年長」、「山河表裡」、「深淵」、「奪夢」、「隅我同行」、「錦玉攻略」、「逆光者」、「夜燕白」等，隨著官方頒布禁令，這些原本炙手的作品瞬間被打入冷宮，製片方投資 全部打水漂，恐怕哭都哭不出來。