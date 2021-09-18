張庭悄悄註銷9公司 網傳「已逃回台灣」

張庭(左)與林瑞陽的微商事業經營得有聲有色，近日卻傳出一口氣註銷九間公司，引發熱議。(取材自微博)

台灣 女星張庭與老公林瑞陽在大陸的微商事業經營得有聲有色，曾在2019年榮登上海青浦區百強優秀企業名單中，同時也是該區的「2018年度納稅最高獎」得主，曾有大陸媒體報導，夫妻倆繳稅總額高達21億人民幣，不過近日卻傳出她一口氣註銷9間公司，引發熱議。

ETtoday報導，張庭、林瑞陽夫妻倆常在抖音 平台上直播，目前累積破億身價，還傳擁有逾百萬名員工，先前砸下17億人民幣買下上海的一棟大樓，將其中一層樓送給閨密陶紅。

本報系聯合報報導，事業經營得風生水起的張庭，近日卻被發現偷偷註銷旗下9家公司，這9家公司都是今年上半年剛成立，總註冊資本額為4.05億人民幣，如今這些公司卻因解散而註銷營業執照，引發外界瘋狂猜測。

張庭悄悄註銷9家公司曝光後，網友瘋猜原因，不少人認為可能是為了旗下公司整合，也有網友提及近期大陸娛樂圈整頓，就連她經常活躍的抖音都有不少網紅遭封號，因此她才趕緊註銷公司低調行事，甚至有謠言她已經「逃回台灣」。

針對網友的猜測，張庭並沒有做出回應，也沒有針對註銷公司發表聲明。

網友表示，截至8月27日，今年有約660家藝人經紀相關企業被註銷，不知道是否與近期官方整治娛樂圈，對於娛樂事業的稅務問題嚴查有關。