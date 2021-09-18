我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

張庭悄悄註銷9公司 網傳「已逃回台灣」

娛樂新聞組╱綜合報導
張庭(左)與林瑞陽的微商事業經營得有聲有色，近日卻傳出一口氣註銷九間公司，引發熱議。(取材自微博)
張庭(左)與林瑞陽的微商事業經營得有聲有色，近日卻傳出一口氣註銷九間公司，引發熱議。(取材自微博)

台灣女星張庭與老公林瑞陽在大陸的微商事業經營得有聲有色，曾在2019年榮登上海青浦區百強優秀企業名單中，同時也是該區的「2018年度納稅最高獎」得主，曾有大陸媒體報導，夫妻倆繳稅總額高達21億人民幣，不過近日卻傳出她一口氣註銷9間公司，引發熱議。

ETtoday報導，張庭、林瑞陽夫妻倆常在抖音平台上直播，目前累積破億身價，還傳擁有逾百萬名員工，先前砸下17億人民幣買下上海的一棟大樓，將其中一層樓送給閨密陶紅。

本報系聯合報報導，事業經營得風生水起的張庭，近日卻被發現偷偷註銷旗下9家公司，這9家公司都是今年上半年剛成立，總註冊資本額為4.05億人民幣，如今這些公司卻因解散而註銷營業執照，引發外界瘋狂猜測。

張庭悄悄註銷9家公司曝光後，網友瘋猜原因，不少人認為可能是為了旗下公司整合，也有網友提及近期大陸娛樂圈整頓，就連她經常活躍的抖音都有不少網紅遭封號，因此她才趕緊註銷公司低調行事，甚至有謠言她已經「逃回台灣」。

針對網友的猜測，張庭並沒有做出回應，也沒有針對註銷公司發表聲明。

網友表示，截至8月27日，今年有約660家藝人經紀相關企業被註銷，不知道是否與近期官方整治娛樂圈，對於娛樂事業的稅務問題嚴查有關。

台灣 抖音

上一則

澎恰恰2.4億巨債纏身 千萬合約逼出債主

下一則

交往快5年 泰勒絲藉歌逼婚喬歐文？

延伸閱讀

跟風抖音挑戰 青少年偷竊公物賺讚

跟風抖音挑戰 青少年偷竊公物賺讚
抖音挑戰風靡青少年 偷竊或破壞學校公物以獲取點讚

抖音挑戰風靡青少年 偷竊或破壞學校公物以獲取點讚
被員工出賣…51歲張庭「無修圖」照片流出

被員工出賣…51歲張庭「無修圖」照片流出
美國上海聯誼會最新公布第十五屆職員名單 包括會長應霞芬等位高票當選

美國上海聯誼會最新公布第十五屆職員名單 包括會長應霞芬等位高票當選

熱門新聞

吳謹言的新劇「我的砍價女王」收視不理想。（取材自微博）

吳謹言新劇收視又翻車 被指走不出延禧影子

2021-09-16 02:26
梅根福克斯與機關槍凱利一起走星光大道，身上看似啥也沒穿。(取材自Instagram)

娜姐、翹臀珍都輸了？梅根福克斯「全裸」出席頒獎！

2021-09-12 23:44
高圓圓說女兒長得像梳小辮的趙又廷。（取材自微博）

高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷

2021-09-17 02:20
甄子丹（左）與汪詩詩一開始並不知道彼此年齡。(圖：LiTV、世詮提供)

和太太汪詩詩差18歲 甄子丹自爆當初不知「她那麼小」

2021-09-10 20:01
張學友驚喜亮相港姐決賽現場，卻遭到導演批評。（取材自微博）

張學友被批唱功賣弄技巧？ 掀世代之爭

2021-09-16 02:22
龍劭華。圖／聯合報系資料照片

台資深藝人龍劭華昏倒送醫不治 享壽68歲

2021-09-14 08:50

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議