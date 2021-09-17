Baby「姐弟戀」又被拍 海邊擁吻小13歲小鮮肉

Angelababy和賴冠霖在新戲中大談姐弟戀，還有吻戲等親密鏡頭。（取材自微博）

女星Angelababy與黃曉明結婚5年多，不時傳出婚變，但Angelababy不甩謠言，積極發展事業。近日她與19歲男星賴冠霖主演的愛情劇「愛情應該有的樣子」最新路透照曝光，兩人雖然相差13歲，但在劇中大談姐弟戀，畫面甜蜜絲毫沒有違和感。

貓眼娛樂報導，曝光畫面中，可以看到Angelababy和賴冠霖在海邊拍戲，紮著低馬尾的她穿著黃色襯衣搭配白色長褲，造型清新有活力，賴冠霖則是穿著簡約的白T和黑褲，兩人抓著手玩鬧嬉戲，一下深情對望、一下男方還單膝下跪，甜蜜互動全被捕捉了下來。

賴冠霖還被拍到背後抱、擁吻Angelababy，一系列路透照曝光後，立刻掀起大批粉絲熱議：「開始期待這對姐弟戀了！」網友留言大喊「這也太甜了吧，也不知道該羨慕baby還是賴冠霖」，還有人調侃說「黃曉明要提刀來了」。

Angelababy和賴冠霖在新戲中大談姐弟戀，還有吻戲等親密鏡頭。（取材自微博）

Angelababy在劇中飾演事業有成的都會女性，但35歲依舊單身未婚，在偶然和多年前相識的鄰家弟弟重逢後，兩人逐漸擦出愛的火花，譜寫了一段浪漫戀曲。

據報導，該劇已經在9月13日殺青，此次曝光的路透應該是之前拍攝的完結戲分。