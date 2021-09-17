鹿晗連5年為關曉彤慶生 3符號傳情閃瞎萬人

關曉彤24歲生日，鹿晗連續五年獻上祝福。（取材自微博）

男星鹿晗 2017年公開認愛小7歲的關曉彤，兩人平時雖然鮮少放閃，但鹿晗連五年搶第一，深夜卡點發文為女友慶生，關曉彤也第一時間回覆男友。

貓眼娛樂報導，小倆口每到對方生日都會整點送上祝福，關曉彤迎來24歲生日這天，鹿晗0點整就發文表示「生日快樂」並配上3個蛋糕符號，最後標記壽星主角關曉彤的帳號。

關曉彤17分鐘後見到發文僅在下方回覆相同的蛋糕符號，簡短互動仍羨煞眾人，短時間內就有5.4萬人按讚和5000多則回應。

2017年，鹿晗作為偶像頂流官宣戀情，發文「給大家介紹一下，這是我女朋友＠關曉彤」，一度癱瘓微博 ，當時很少有人看好他們的戀情。不過兩人的相處一直非常穩定，從一開始合作「甜蜜暴擊」時的祝福，到後來曬出的私家旅遊照片，無不證實著兩人的愛情越來越甜蜜。

網友看到鹿晗為關曉彤慶生，也紛紛留言送上祝福，表示低調的真情侶才是最甜的。有鹿晗粉絲直接開口叫了「嫂子」，還有催促他們的結婚的熱心網友，直呼兩人好甜。

雖然鹿晗和關曉彤相處得很低調，平時鮮少會公開膩歪，不過兩人卻經常暗戳戳的秀恩愛。有一次關曉彤參加節目，被大張偉提到鹿晗，當場羞紅了臉，面對觀眾的起哄不知所措，一副沉醉愛情的少女模樣。