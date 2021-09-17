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古天樂、林家棟自曝「拍片時有愛上對方」 不拒演同志情

記者陳建嘉／綜合報導
古天樂、林家棟演出「金錢帝國：追虎擒龍」演出黑白雙煞。（圖：華映提供）
古天樂、林家棟演出「金錢帝國：追虎擒龍」演出黑白雙煞。（圖：華映提供）

古天樂、梁家輝、吳鎮宇及林家棟合作警匪槍戰片「金錢帝國：追虎擒龍」同台飆戲，兩大影帝古天樂及林家棟兩人同期出道，該片是他們第22次合作演出，這回在片中演出廉政公署調查員，導演大膽要求他們以Bromance（曖昧感的兄弟情）詮釋演出，讓他們直呼很新鮮！

因為合作多次，導演許悅銘要求兩人以一種情侶感，詮釋兩人之間的兄弟情誼，偶爾還要鬧鬧脾氣或是有如情侶般鬥嘴，讓他們覺得很有新鮮感，討論演出時總是笑聲不斷。古天樂說：「在創作的過程中就是不停的在討論如何演出。」林家棟也笑說：「火花在於兩人間的矛盾，就引導往Bromance的方式來處理。」

古天樂、林家棟演出「金錢帝國：追虎擒龍」演出黑白雙煞。（圖：華映提供）
古天樂、林家棟演出「金錢帝國：追虎擒龍」演出黑白雙煞。（圖：華映提供）

林家棟大方承認在拍片時，有愛上古天樂的感受，古天樂也同意，在演出時確實很愛對方，「但我現在已經抽離了，因為我們又再合作了，這次是演仇人，我還想殺死他。」被問到是否可以接受演出更進一步的同志情，林家棟大方笑說：「一定會有機會的。」超MAN的古天樂表示完全沒有問題，他說：「我膽子夠大。」

古天樂與林家棟不但演出默契高，就連笑場都一樣默契十足，一場演出廉政公署眾人前往訓練場接受射擊訓練的課程，某位女星演出射擊的後座力反應極為誇張，林家棟甚至要抓住她的頭髮，她才沒有跌翻，但在後方的古天樂似乎被她的反應點中笑穴，原本想一臉酷樣努力忍耐，繼續保持鎮定演出，但最後宣告破功，讓一旁的林家棟也跟著笑個不停，兩大影帝一起笑場NG，遲遲無法帥氣開槍，讓現場的工作人員也都忍不住笑成一團。

導演 同志 工作

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