關曉彤慘淪小三 狠搧渣男網讚痛快

「腿精」關曉彤「二十不惑」大露108公分長腿。（圖：中天娛樂台提供）

23歲女星關曉彤擁有鵝蛋臉、修長美腿，童星出身的她，隨著年齡漸長，外表愈發美豔深受粉絲喜愛，她在電視劇「二十不惑」中飾演夢想成為時尚網紅，發現男友劈腿、莫名其妙變成「小三」時，直接賞渣男一巴掌，拿戒指刮壞男友名車，讓網友看了直呼「真痛快」、「面對渣男就該這樣」。

「二十不惑」由關曉彤、卜冠今、李庚希、董思怡主演，描述四位個性截然不同的女大生，在即將邁入社會的階段，面臨一連串家庭、友情、職場、愛情的考驗，最終互相扶持一起成長。劇中「職場菜鳥求生存」、「與父母親之間的代溝」等貼近現實生活的劇情，深深引起觀眾共鳴。

除了劇情吸引人之外，關曉彤在劇中的穿搭，一雙大長腿也很吸睛，身高172公分的她，腿長竟有108公分，讓她被冠上「腿精」的稱號，隨著受關注度愈高，關曉彤一路也面臨許多網友非議，演出夢想成為網紅角色，她格外感同身受：「成長道路上，『梁爽』（角色）會面對一些爭議，我可能也會這樣，雖然職業不太一樣，但都必須暴露在大眾面前的職業。」

劇中飾演追星族的董思怡，深刻演出粉絲追星心態、舉動，讓網友看了超有感，她則笑稱，因為自己也是個迷妹，因朋友推薦而喜歡上韓團NCT，原本還打算飛去南韓 看演唱會，無奈因疫情 取消，而為了演出追星族，她的犧牲也不小，導演 希望她為角色增肥五公斤，結果不小心胖了7.5公斤，拍完戲後靠飲食控制才變瘦。