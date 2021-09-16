我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

關曉彤慘淪小三 狠搧渣男網讚痛快

記者陳慧貞／綜合報導
「腿精」關曉彤「二十不惑」大露108公分長腿。（圖：中天娛樂台提供）
「腿精」關曉彤「二十不惑」大露108公分長腿。（圖：中天娛樂台提供）

23歲女星關曉彤擁有鵝蛋臉、修長美腿，童星出身的她，隨著年齡漸長，外表愈發美豔深受粉絲喜愛，她在電視劇「二十不惑」中飾演夢想成為時尚網紅，發現男友劈腿、莫名其妙變成「小三」時，直接賞渣男一巴掌，拿戒指刮壞男友名車，讓網友看了直呼「真痛快」、「面對渣男就該這樣」。

「二十不惑」由關曉彤、卜冠今、李庚希、董思怡主演，描述四位個性截然不同的女大生，在即將邁入社會的階段，面臨一連串家庭、友情、職場、愛情的考驗，最終互相扶持一起成長。劇中「職場菜鳥求生存」、「與父母親之間的代溝」等貼近現實生活的劇情，深深引起觀眾共鳴。

除了劇情吸引人之外，關曉彤在劇中的穿搭，一雙大長腿也很吸睛，身高172公分的她，腿長竟有108公分，讓她被冠上「腿精」的稱號，隨著受關注度愈高，關曉彤一路也面臨許多網友非議，演出夢想成為網紅角色，她格外感同身受：「成長道路上，『梁爽』（角色）會面對一些爭議，我可能也會這樣，雖然職業不太一樣，但都必須暴露在大眾面前的職業。」

劇中飾演追星族的董思怡，深刻演出粉絲追星心態、舉動，讓網友看了超有感，她則笑稱，因為自己也是個迷妹，因朋友推薦而喜歡上韓團NCT，原本還打算飛去南韓看演唱會，無奈因疫情取消，而為了演出追星族，她的犧牲也不小，導演希望她為角色增肥五公斤，結果不小心胖了7.5公斤，拍完戲後靠飲食控制才變瘦。

導演 疫情 南韓

上一則

被員工出賣…51歲張庭「無修圖」照片流出

下一則

不忍911嫌犯無辜被囚14年 班尼狄克籲停止無審判拘捕

延伸閱讀

網紅駕校「豬兼強」破產 拖累3萬學員 欠近2億學費

網紅駕校「豬兼強」破產 拖累3萬學員 欠近2億學費
霍尊逆轉渣男？新女友不離棄

霍尊逆轉渣男？新女友不離棄
不倒翁姐姐擔任火炬手 被指「網紅」不配

不倒翁姐姐擔任火炬手 被指「網紅」不配
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

熱門新聞

張哲瀚(左)與龔俊主演「山河令」後暴紅。（取材自新京報）

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

2021-09-09 19:40
梅根福克斯與機關槍凱利一起走星光大道，身上看似啥也沒穿。(取材自Instagram)

娜姐、翹臀珍都輸了？梅根福克斯「全裸」出席頒獎！

2021-09-12 23:44
甄子丹（左）與汪詩詩一開始並不知道彼此年齡。(圖：LiTV、世詮提供)

和太太汪詩詩差18歲 甄子丹自爆當初不知「她那麼小」

2021-09-10 20:01
蔡徐坤最新自拍照流出，照片中他也留起了鬍子。 （取材自微博）

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

2021-09-10 03:40
網友瘋傳疑似吳亦凡(中)的男子到醫院看皮膚科。（取材自微博）

吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片瘋傳

2021-09-08 22:10
龍劭華。圖／聯合報系資料照片

台資深藝人龍劭華昏倒送醫不治 享壽68歲

2021-09-14 08:50

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴