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張學友被批唱功賣弄技巧？ 掀世代之爭

娛樂新聞組／綜合報導
張學友驚喜亮相港姐決賽現場，卻遭到導演批評。（取材自微博）
張學友驚喜亮相港姐決賽現場，卻遭到導演批評。（取材自微博）

香港歌神張學友日前出席新一屆港姐決賽現場，並演唱自己的代表作，但港媒報導稱張學友的唱功遭到導演劉翁的質疑，隨後引發網友熱議。

蓋飯娛樂報導，60歲的張學友近日驚喜亮相最新一屆港姐決賽現場，壓軸演唱自己的代表作，將現場氣氛推到了高潮，這也證明60歲的張學友人氣絲毫不減當年。

這是張學友時隔20年再次重回港姐舞台，因此他也很重視這場演出，每一首歌都唱得很賣力。12位佳麗為其伴舞，現場彷彿演唱會一般。

演出結束後，大部分人都給予好評。而導演劉翁卻在社交平台上怒批張學友唱歌是在故意賣弄技巧，直言：「唱到這樣好難受，為什麼不可以正正經經地唱好它？聲音用得太離譜了。」 他還在評論區嘲諷道：「看李思捷扮張學友唱歌更好。」

劉翁質疑張學友唱功的帖子很快就遭到了網友的「砲轟」，有人稱：「我90後都知道張學友，而不知道劉翁是誰。」並表示他沒有資格指責「歌神」，畢竟自己都不是專業歌手。

也許是無法忍受網友的謾罵，劉翁很快就刪除了這條引起爭議的言論，卻還是難平眾怒，甚至在網上還引發了「世代之爭」。部分年輕網友認為，張學友的唱法有些過時，他應該與時俱進，但另一部分中年網友覺得經典是永不過時的。這證明不同年代出生的人們，很難在音樂方面達成共識。

導演 香港

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