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S.H.E出道20周年 Ella暴哭：謝謝她們沒放棄我

記者王郁惠／綜合報導
ELLA久違公開亮相，纖瘦許多。（記者沈昱嘉／攝影）
ELLA久違公開亮相，纖瘦許多。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣女子演唱團體S.H.E日前出道20周年，成員Ella（陳嘉樺）日昨為品牌站台，久違公開亮相纖瘦許多，老公賴解孵（賴斯翔）也因疫情間調整作息、飲食控制與運動瘦了10公斤，但問到夫妻間的激情，她哀怨兒子勁寶成了「小王」，讓夫妻分房三個月。

S.H.E日前出道20周年，她透露當天三人就是去餐廳吃飯敘舊，聊到餐廳都打烊，又移到Hebe家小酌續攤，她感性說「雖然現階段人生沒有太多交集，但手一直牽著」，三人聊起過往又哭又笑，尤其她年輕曾面臨工作矛盾，但當時年紀小，不知如何處理，這次重提才發現姐妹們其實都知道她當時的心情，讓她情緒來了、當場暴哭，「謝謝她們沒有放棄我，沒有受不了我的脾氣」，但至於是什麼矛盾，她已不願再提。

問到私下團聚怎麼沒想到開直播與粉絲分享？她笑說：「直播沒想到，可能喝得太茫了，這時候開直播真的是災難 。」但也看到各地粉絲幫她們慶祝，也是從粉絲那兒得知她們發文順序巧合剛好是S.H.E，「很謝謝他們（粉絲）這麼細心做這件事情，因為那是滿滿的愛」，而S.H.E是否有實際行動回饋粉絲？她說：「大家都會有很多期待，我們3個人就是覺得順其自然，對於他們（粉絲）的感謝都是放在心裡。」

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